Джорджа Мелони, премьер-министр Италии
Джорджа Мелони — итальянский политик, глава правительства с 22 октября 2022 года, лидер представленной в Европарламенте международной «Партии европейских консерваторов и реформистов».
Ряд западных политологов, в частности, эксперты Атлантического совета (Atlantic Council) относят Мелони и её партию «Братья Италии» к национал-консерваторам. Но по сути, после избрания поддерживает реализацию глобалистской повестки — от расширения прав секс-меньшинств до военной помощи Киеву — прикрываясь популистскими лозунгами борьбы с миграцией, бедностью и преступностью.
Джорджа Мелони родилась в Риме 15 января 1977 года, в 1996 году окончила среднее специальное образование в Римском институте имени Америго Веспуччи в области лингвистики, во время учебы занималась журналистикой.
В возрасте 15 лет Джорджа вступила в молодежное крыло Итальянского Социального движения (ИСД), организации, основанной ветеранами Национальной Фашистской партии, в 19 лет возглавила молодежное «Студенческое действие» при националистической правоконсервативной партии Национальный альянс, в которую было преобразовано ИСА в 1995 году.
В дальнейшем Мелони продолжала участвовать в деятельности национал-консервативных партий и движений, выросших из наследия эпохи Бенито Муссолини, вначале возглавляя их молодежные организаций, постепенно переходя на более «взрослые» должности.
Мелони состояла в Комиссии по делам культуры, школы и молодежной политики Совета провинции Рим (1998–2005 гг.), в 2006 впервые была избрана в Палату депутатов Италии, дважды переизбиралась, в 2008 году возглавила министерство по делам молодежи в правительстве Сильвио Берлускони, став самым молодым министром в истории Итальянской республики (на тот момент ей был 31 год).
В 2012 году Мелони стала одним из основателей крайне правой партии «Братья Италии — Национальный правый центр». Происхождение этой партии довольно любопытно и показательно.
«Братьев» основали перебежчики из «Народа свободы» Сильвио Берлускони. А «Народ свободы» в своё время был сформирован на основе вполне умеренной партии «Вперёд, Италия» Берлускони, и «Национального альянса» — в который входили неофашисты во главе с ветераном ИСД Джанфранко Фини.
Осколки «Национального альянса» влились в 2014 году непосредственно в состав «Братьев Италии», и в этом же году во главе «Братьев» встала Джорджа Мелони.
На парламентских выборах 2013 и 2018 годов «Братья» выступили не блестяще, получив 1,95% и 4,35% соответственно (но оба раза проходили в Палату депутатов), выдвигаясь в составе правоцентристской коалиции. С 2020 года Мелони возглавляет Партию европейских консерваторов и реформистов, правую «еврореалистическую» группу депутатов Европарламента.
На выборах сентября 2022 года партия Джорджи Мелони, которая на тот момент называлась — «Братья Италии — Национальный альянс» набрала наибольшее число мест в Палате депутатов и собрала коалицию большинства. В тот момент европейские и мировые СМИ активно спекулировали на том, что впервые со времен Муссолини к реальной власти пришли ультраправые.
Несмотря на то, что сама Мелони позиционирует себя как консерватор, отрицая обвинения в фашизме, левые и либеральные оппоненты подозревают её в неофашистских симпатиях. В эту пользу говорит несколько обстоятельств:
Упомянутое выше участие Джорджи Мелони в деятельности Итальянского Социального движения, классифицируемого как неофашистское. В 1996 году 19-летняя Мелони в интервью французской новостной программе Soir 3 она назвала Муссолини «лучшим политиком за последние 50 лет»;
24 марта 2023 года на траурной церемонии в память расстрелов в Ардеатинских пещерах премьер заявила: «335 невинных итальянцев были убиты только за то, что были итальянцами». Это высказывание возмутило левых, так как жертвы тех событий были итальянскими партизанами, взятыми в плен немецкими карателями, что противоречит тезису Мелони о «просто итальянцах»;
в январе 2024 года Верховный суд Италии постановил, что приветствие с поднятой правой рукой можно использовать, если оно не выполняется с целью восстановления фашистской партии, а используется, например, на памятных мероприятиях. Мелони никак не прокомментировала как это решение, так и предшествовавший ему скандал с массовым исполнением фашистского приветствия во время траурной процессии ульраправых в Риме.
Но кабинет, который возглавила первая женщина-премьер в итальянской истории, провозгласил не столько ультраправую, сколько популистскую программу.
Ещё во время предвыборной кампании Мелони обратилась как к общим больным темам для итальянского избирателя (экономический разрыв между севером и югом страны, бедность, рост преступности), так и к право-популистской риторике (ограничение ввоза мигрантов, полный запрет абортов и эвтаназии).
При этом, что Мелони до этого выступала с обещанием полностью запретить однополые браки, в своей предвыборной программе 2022 года она признала их возможность, но не одобряет усыновление такими семьями детей.
Конечно, эти факты не позволяют делать однозначных выводов насчет политических симпатий Мелони в настоящий момент времени, однако определенные подозрения возникают.
В мае 2023 года Италия приняла решение выйти из экономической инициативы Китая «Один пояс — Один путь». По мнению экспертов, это связано с давлением США, вступившими в очередной период эскалации отношений с КНР. Италия подписала соглашение об участии в инициативе в 2019 году, став единственной страной G7, принявшей участие в данном проекте.
В отношении России Мелони до февраля 2022 года выступала за сближение отношений между Москвой и Римом, однако после начала СВО политик отказалась от прежних взглядов. Более того, после победы на выборах Мелони проводит планомерную поддержку киевского режима, в том числе путем поставки вооружений.
Синьора премьер считает, что окончить конфликт можно только путем переговоров, однако сами переговоры возможны лишь при паритете сторон на поле боя.
«Единственную возможность… для прихода к какому-либо столу переговоров или дипломатическому решению даёт сохранение баланса между силами на поле», — заявила Мелони на пресс-конференции по итогам 2023 года.
Таким образом, накачка ВСУ по ее мнению способствует не эскалации конфликта и большим жертвам, а наоборот, приближению к переговорам.
1 ноября 2024 года российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров)опубликовали запись разговора с Мелони, в котором та призналась, что украинское контрнаступление несмотря на поддержку стран Запада не оправдывает ожиданий и вызывает усталость общественности, несмотря на то, что в тот момент все западные лидеры, в том числе и Мелони, на официальном уровне заявляли об успехах контрнаступления.
Данная публикация вызвала скандал в итальянской политике: экс-премьер Джузеппе Конте назвал это событие «провалом планетарного масштаба», дипломатический советник Мелони Франческо Тало признал ответственность за случившееся и подал в отставку.
Все действия итальянского правительства во главе с синьорой Мелони с момента его назначения в октябре 2022 года следуют проамериканской линии, несмотря на предвыборные обещания премьера укреплять суверенитет, оставаясь в НАТО.
Постепенное расширение прав однополых пар, разрыв совместных проектов со странами, не входящими в «клуб друзей США», а также непрерывающийся поток военной помощи Украине, прикрытый лозунгами о необходимости переговоров, — все это характеризует «национал-консервативное» правительство Мелони как очередную марионеточную группу.
В связи с этим рост влияния правых «евроскептиков» и «еврореалистов» в Европарламенте, предсказываемый аналитиками, вызывает не надежды, а еще опасения.
Если социалисты-еврооптимисты сдержаны в своих проамериканских действиях старыми идеалами Евросоюза (права и свободы человека, стремление к миру), то политические наследники фашизма в линии милитаризации и эскалации конфликта в сторону крупномасштабной войны, угодной их американским хозяевам, не остановятся ни перед чем.
Актуальные ссылки:
ИА Регнум:
https://regnum.ru/article/3731782
https://regnum.ru/news/3804414
https://regnum.ru/news/3857541
https://regnum.ru/news/3843676
Другие источники:
https://www.giorgiameloni.it/ — официальный сайт Джорджи Мелони
https://tass.ru/encyclopedia/person/meloni-dzhordzha — биография Джорджи Мелони на сайте ТАСС.