Джорджа Мелони — итальянский политик, глава правительства с 22 октября 2022 года, лидер представленной в Европарламенте международной «Партии европейских консерваторов и реформистов».

Italian Government Джорджия Мелони. 2023 год

Ряд западных политологов, в частности, эксперты Атлантического совета (Atlantic Council) относят Мелони и её партию «Братья Италии» к национал-консерваторам. Но по сути, после избрания поддерживает реализацию глобалистской повестки — от расширения прав секс-меньшинств до военной помощи Киеву — прикрываясь популистскими лозунгами борьбы с миграцией, бедностью и преступностью.

Джорджа Мелони родилась в Риме 15 января 1977 года, в 1996 году окончила среднее специальное образование в Римском институте имени Америго Веспуччи в области лингвистики, во время учебы занималась журналистикой.

В возрасте 15 лет Джорджа вступила в молодежное крыло Итальянского Социального движения (ИСД), организации, основанной ветеранами Национальной Фашистской партии, в 19 лет возглавила молодежное «Студенческое действие» при националистической правоконсервативной партии Национальный альянс, в которую было преобразовано ИСА в 1995 году.

В дальнейшем Мелони продолжала участвовать в деятельности национал-консервативных партий и движений, выросших из наследия эпохи Бенито Муссолини, вначале возглавляя их молодежные организаций, постепенно переходя на более «взрослые» должности.

Мелони состояла в Комиссии по делам культуры, школы и молодежной политики Совета провинции Рим (1998–2005 гг.), в 2006 впервые была избрана в Палату депутатов Италии, дважды переизбиралась, в 2008 году возглавила министерство по делам молодежи в правительстве Сильвио Берлускони, став самым молодым министром в истории Итальянской республики (на тот момент ей был 31 год).

Azione Giovani Джорджия Мелони с флагом Azione Giovani, 1996 год

В 2012 году Мелони стала одним из основателей крайне правой партии «Братья Италии — Национальный правый центр». Происхождение этой партии довольно любопытно и показательно.

«Братьев» основали перебежчики из «Народа свободы» Сильвио Берлускони. А «Народ свободы» в своё время был сформирован на основе вполне умеренной партии «Вперёд, Италия» Берлускони, и «Национального альянса» — в который входили неофашисты во главе с ветераном ИСД Джанфранко Фини.

Осколки «Национального альянса» влились в 2014 году непосредственно в состав «Братьев Италии», и в этом же году во главе «Братьев» встала Джорджа Мелони.

На парламентских выборах 2013 и 2018 годов «Братья» выступили не блестяще, получив 1,95% и 4,35% соответственно (но оба раза проходили в Палату депутатов), выдвигаясь в составе правоцентристской коалиции. С 2020 года Мелони возглавляет Партию европейских консерваторов и реформистов, правую «еврореалистическую» группу депутатов Европарламента.

Jose Antonio Мелони и Крозетто в Сан-Ремо во время предвыборной кампании на европейских и муниципальных выборах 2014 года

На выборах сентября 2022 года партия Джорджи Мелони, которая на тот момент называлась — «Братья Италии — Национальный альянс» набрала наибольшее число мест в Палате депутатов и собрала коалицию большинства. В тот момент европейские и мировые СМИ активно спекулировали на том, что впервые со времен Муссолини к реальной власти пришли ультраправые.

Несмотря на то, что сама Мелони позиционирует себя как консерватор, отрицая обвинения в фашизме, левые и либеральные оппоненты подозревают её в неофашистских симпатиях. В эту пользу говорит несколько обстоятельств:

Упомянутое выше участие Джорджи Мелони в деятельности Итальянского Социального движения, классифицируемого как неофашистское. В 1996 году 19-летняя Мелони в интервью французской новостной программе Soir 3 она назвала Муссолини «лучшим политиком за последние 50 лет»;

24 марта 2023 года на траурной церемонии в память расстрелов в Ардеатинских пещерах премьер заявила: «335 невинных итальянцев были убиты только за то, что были итальянцами». Это высказывание возмутило левых, так как жертвы тех событий были итальянскими партизанами, взятыми в плен немецкими карателями, что противоречит тезису Мелони о «просто итальянцах»;

в январе 2024 года Верховный суд Италии постановил, что приветствие с поднятой правой рукой можно использовать, если оно не выполняется с целью восстановления фашистской партии, а используется, например, на памятных мероприятиях. Мелони никак не прокомментировала как это решение, так и предшествовавший ему скандал с массовым исполнением фашистского приветствия во время траурной процессии ульраправых в Риме.

Но кабинет, который возглавила первая женщина-премьер в итальянской истории, провозгласил не столько ультраправую, сколько популистскую программу.

Quirinale.it Мелони с Маттео Сальвини (в центре) и Сильвио Берлускони (справа) в 2018 году

Ещё во время предвыборной кампании Мелони обратилась как к общим больным темам для итальянского избирателя (экономический разрыв между севером и югом страны, бедность, рост преступности), так и к право-популистской риторике (ограничение ввоза мигрантов, полный запрет абортов и эвтаназии).

При этом, что Мелони до этого выступала с обещанием полностью запретить однополые браки, в своей предвыборной программе 2022 года она признала их возможность, но не одобряет усыновление такими семьями детей.

Конечно, эти факты не позволяют делать однозначных выводов насчет политических симпатий Мелони в настоящий момент времени, однако определенные подозрения возникают.

The White House Мелони с президентом США Джо Байденом в Белом доме в июле 2023 года

В мае 2023 года Италия приняла решение выйти из экономической инициативы Китая «Один пояс — Один путь». По мнению экспертов, это связано с давлением США, вступившими в очередной период эскалации отношений с КНР. Италия подписала соглашение об участии в инициативе в 2019 году, став единственной страной G7, принявшей участие в данном проекте.

В отношении России Мелони до февраля 2022 года выступала за сближение отношений между Москвой и Римом, однако после начала СВО политик отказалась от прежних взглядов. Более того, после победы на выборах Мелони проводит планомерную поддержку киевского режима, в том числе путем поставки вооружений.

Синьора премьер считает, что окончить конфликт можно только путем переговоров, однако сами переговоры возможны лишь при паритете сторон на поле боя.

Quirinale.it Мелони принимает задачу сформировать новое правительство. 2022

«Единственную возможность… для прихода к какому-либо столу переговоров или дипломатическому решению даёт сохранение баланса между силами на поле», — заявила Мелони на пресс-конференции по итогам 2023 года.

Таким образом, накачка ВСУ по ее мнению способствует не эскалации конфликта и большим жертвам, а наоборот, приближению к переговорам.

1 ноября 2024 года российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров)опубликовали запись разговора с Мелони, в котором та призналась, что украинское контрнаступление несмотря на поддержку стран Запада не оправдывает ожиданий и вызывает усталость общественности, несмотря на то, что в тот момент все западные лидеры, в том числе и Мелони, на официальном уровне заявляли об успехах контрнаступления.

President Of Ukraine Мелони с президентом Украины Владимиром Зеленским в 2023 году

Данная публикация вызвала скандал в итальянской политике: экс-премьер Джузеппе Конте назвал это событие «провалом планетарного масштаба», дипломатический советник Мелони Франческо Тало признал ответственность за случившееся и подал в отставку.

Все действия итальянского правительства во главе с синьорой Мелони с момента его назначения в октябре 2022 года следуют проамериканской линии, несмотря на предвыборные обещания премьера укреплять суверенитет, оставаясь в НАТО.

UK Prime Minister Мелони и другие лидеры на саммите НАТО в Вильнюсе в июле 2023 года

Постепенное расширение прав однополых пар, разрыв совместных проектов со странами, не входящими в «клуб друзей США», а также непрерывающийся поток военной помощи Украине, прикрытый лозунгами о необходимости переговоров, — все это характеризует «национал-консервативное» правительство Мелони как очередную марионеточную группу.

В связи с этим рост влияния правых «евроскептиков» и «еврореалистов» в Европарламенте, предсказываемый аналитиками, вызывает не надежды, а еще опасения.

Если социалисты-еврооптимисты сдержаны в своих проамериканских действиях старыми идеалами Евросоюза (права и свободы человека, стремление к миру), то политические наследники фашизма в линии милитаризации и эскалации конфликта в сторону крупномасштабной войны, угодной их американским хозяевам, не остановятся ни перед чем.

Актуальные ссылки:

ИА Регнум:

https://regnum.ru/article/3731782

https://regnum.ru/news/3804414

https://regnum.ru/news/3857541

https://regnum.ru/news/3843676

Другие источники:

https://www.giorgiameloni.it/ — официальный сайт Джорджи Мелони

https://tass.ru/encyclopedia/person/meloni-dzhordzha — биография Джорджи Мелони на сайте ТАСС.