Рим, 3 ноября, 2023, 16:45 — ИА Регнум. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила 3 ноября, что её дипломатический советник Франческо Мария Тало подал в отставку после её недавнего разговора с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вованом) и Алексеем Столяровым (Лексусом).

«Сегодня утром мой советник Тало подал прошение об отставке», — сообщила премьер на пресс-конференции после заседания Совета министров.

Мелони заявила, что к пранку не подошли должным образом, что имел место поверхностный подход.

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