Италия — единственная страна «Большой семёрки», в своё время присоединившаяся к инициативе Китая «Один пояс — один путь» (ОПОП), намерена её покинуть. О выходе страны из сугубо мирного экономического проекта сообщил глава минобороны в нынешнем правительстве Гуидо Крозетто. В интервью Corriere della Sera министр назвал «импровизированным и безрассудным» решение войти в «Один пояс», принятое предшествующим кабинетом Джузеппе Конти.

Иван Шилов ИА Регнум

О том, что нынешняя власть собирается исправить ошибку, действующий премьер Джорджа Мелони ещё в мае сообщила представителю Вашингтона — спикеру палаты представителей Конгресса Кевину Маккарти.

Судя по интервью министра Крозетто, сейчас задача итальянских властей — внушить гражданам два не очень сочетающихся между собой тезиса: во-первых, участие в «Одном поясе» было не особо выгодным для страны, а во-вторых, Китай останется выгодным партнёром.

«Мы экспортировали в Китай одну партию апельсинов, тогда как Китай за три года втрое увеличил свой экспорт в Италию. И самое смешное, что Париж, не подписывая никакого соглашения, продал Пекину самолеты на десятки миллиардов евро», — цитировал ТАСС заявление Крозетто. Но, подчеркивал он, выход Рима из инициативы не должен нанести ущерб отношениям с Пекином, «потому что верно, что Китай — соперник, но одновременно и партнер».

Как отмечала в мае Financial Times, своим выходом из «Одного пояса и одного пути» Италия опасается вызвать гнев Китая и навлечь на себя ответные экономические меры. Об этом же свидетельствуют и нынешние слова Гуидо Крозетто. «Сегодня проблема заключается в том, как выйти из инициативы без ущерба для отношений с Пекином», — признался министр.

Михаил Джапаридзе/ТАСС

Вызов Вашингтону или «колонизация Китаем»

Экономический и геополитический проект «Один пояс — один путь» был представлен в 2013 году, а с 2015-го Пекин начал продвигать проект в европейских странах. Основной целью ОПОП объявлено создание транспортных и экономических коридоров, которые связали бы Китай со странами Центральной Азии, Европы и Африки. Для этого Пекин вкладывает значительные средства, в частности в развитие дорожной инфраструктуры и улучшение судоходных маршрутов.

Италия присоединилась к «китайскому пути» в 2019 году. Тогда вице-премьер Италии Луиджи Ди Майо (на тот момент — представитель популистской и евроскептической партии «Движение пяти звёзд) и председатель Госкомитета КНР по развитию и реформам Хэ Лифэн подписали документы об участии в двух пекинских проектах «Экономический пояс Шелкового пути» и «Инициатива морского Шелкового пути XXI века». Стороны были намерены развивать сотрудничество в области автомобильного и железнодорожного транспорта, сферы энергетики и в вопросе инвестиций.

Критики на Западе считают «Один пояс — один путь» инструментом распространения Китаем своего геополитического и экономического влияния. Так, в 2021 году британский аналитический центр Chatham House (признан нежелательной организацией в России) опубликовал материал, в котором говорилось о желании Пекина сделать страны — участницы проекта зависимыми от китайской экономики, а также отмечалась непрозрачность его финансирования.

За присоединение к китайскому проекту Риму немедленно досталось от Брюсселя и особенно от Вашингтона, который в президентство Дональда Трампа вел торговые войны с Пекином. Решение Италии «бросило вызов пожеланиям администрации Трампа и подчеркнуло неурегулированность дебатов в Европе о том, как справиться с глобально расширяющимися амбициями Китая», писала тогда The Washington Post.

Как отмечало тогда же ИА Регнум, решение кабинета Конти не могло не вызвать споры и в самой Италии, причём даже среди входивших в правительство евроскептиков.

Сторонники проекта вроде вице-премьера Ди Майо тогда заявляли, что искать политический подтекст в соглашении не стоит, поскольку контракты имеют лишь экономическое содержание и должны сбалансировать товарооборот с Китаем. Их оппоненты, в частности глава партии «Лига» Маттео Сальвини (на тот момент — также вице-премьер и глава МВД), упирали на потенциальные угрозы национальной безопасности и утверждали, что нельзя допустить «колонизацию Италии иностранными силами».

Elena Vizzoca/Keystone Press Agency/Global Look Press Глава партии «Лига» Маттео Сальвини

«Фашистка» Мелони хочет быть святее папы римского

Сейчас, объявив о выходе из «Одного пояса — одного пути», Италия встроилась в кампанию по жёсткой критике Китая, которую ведёт Евросоюз, сказал ИА Регнум программный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай» Олег Барабанов.

Итальянские политики, в том числе и премьер-министр Мелони, предпочитают следовать «духу времени» и не противоречить политике Брюсселя и Вашингтона, в том числе и по личным причинам. «Джорджу Мелони саму обвиняли в фашизме, во всем прочем, и она сейчас всячески старается быть, что называется, святее папы римского и идти выполнять все пожелания из Евросоюза», — комментирует эксперт.

Но при этом, отмечают эксперты, Рим пытается сделать всё возможное, чтобы не порвать всерьёз и надолго со второй (а по другим оценкам — первой) экономикой мира и одним из главных глобальных инвесторов. Еще к 2021 году объем прямых зарубежных инвестиций Китая дорос до 178,8 млрд долларов (второе место в мире). А за январь–май этого года объем вложений в страны, расположенные вдоль «Пояса и пути», повысился на 11,8% и достиг 9,16 млрд долларов, сообщало китайское агентство «Синьхуа».

Даже выход стран из проектов под лозунгом «Один пояс — один путь» не означает принципиального разрыва экономических отношений с Китаем, сказал ИА Регнум директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов.

Здравый смысл на китайской стороне

«Страны не хотят поддерживать имиджевую или идеологическую составляющую Китая, но при этом не отказываются от приема китайских инвестиций», — указывает эксперт.

Несмотря на резкую критику Китая со стороны ЕС и отдельных его членов вроде Германии и Франции, часть европейских стран по-прежнему стоит на китайской стороне, как это делает Греция, отмечает собеседник. Китай закрепился во многих секторах европейской промышленности, а европейские предприятия заинтересованы в инвестициях с Востока, пусть и в меньшей степени, чем раньше.

О том, как участие в экономическом противостоянии США и Китая может ударить по экономике Европы, 31 июля предсказывала немецкая Frankfurter Allgemeine Zeitung. Это может привести к падению европейского импорта в Азию на 17%, утрате 58% потребляемых ЕС энергоресурсов и удвоению безработицы, говорится в исследовании консалтинговой компании Progus AG, проведенном по заказу Баварской бизнес-ассоциации.

Американцы могут предложить не только «кнут»

Вместе с тем, несмотря на растущее экономическое влияние, Пекин далеко не всесилен в Европе. Вашингтон заинтересован в том, чтобы времена правления Джузеппе Конте, когда Италия активно развивала отношения с Пекином, не повторились. И Соединенным Штатам есть что предложить Риму, помимо собственно политического давления, считает американист Михаил Синельников-Оришак. США могут предоставить европейским странам выгодные тарифы и выгодные единые стандарты, «чего Китай предложить в ближайшей обозримой перспективе просто не сможет», отмечает он в разговоре с ИА Регнум.

Сложностей добавляет и наличие коммуникативных проблем, языковых особенностей и различий во взглядах на мир между европейскими странами и их восточным партнером по бизнесу. Определенная слабость позиций Китая за пределами экономической составляющей не позволит Пекину активно влиять на ЕС, вытесняя Америку из региона, отмечает Синельников-Оришак. Общий настрой в ЕС становится все более негативным, так что отдельные европейские страны едва ли справятся с давлением Вашингтона.

До конца года у правительства Италии есть время на размышления, но у Рима, оказавшегося в ловушке эскалации напряженности между Вашингтоном и Пекином, не так много вариантов. Возможно, формальный разрыв связей при сохранении отношений мог бы стать идеальным выходом для итальянцев, но тут многое будет зависеть от реакции США и Пекина. Возможно, в такой обстановке Риму не удастся балансировать и дальше, а экономические выгоды будут принесены в жертву политическим мотивам.