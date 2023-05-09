Рим, 9 мая, 2023, 18:13 — ИА Регнум. Италия дала понять США, что намерена выйти из инвестиционного соглашения с Китаем «Один пояс — один путь» до конца 2023 года. В этом премьер-министр Италии Джорджия Мелони заверила спикера палаты представителей США Кевина Маккарти.

Иван Шилов ИА REGNUM Италия

Как сообщает 9 мая Bloomberg, окончательное решение ещё не принято, однако правительство Италии выступает за выход из своей роли в масштабной инициативе Китая «Один пояс, один путь».

Италия присоединилась к инфраструктурной инициативе в 2019 году, когда премьер-министром страны был Джузеппе Конте, став единственной страной G7, которая подключилась к сделке. Участие будет автоматически продлено в 2024 году, если Рим до этого времени не выйдет из соглашения.

Как отмечает агентство, решение Италии выйти из соглашения с Китаем возникло под давлением США, которые находятся в стадии эскалации отношений с КНР.

В публикации также отмечается, что советники Мелони все ещё обсуждают детали и сроки принятия решения, опасаясь экономической мести со стороны Китая, и до начала саммита лидеров G7 в Японии решение по соглашению обнародовано не будет.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале замминистра финансов США Уолли Адейемо предупредил, что американские власти могут ввести санкции против китайских компаний за сотрудничество с Россией.

11 марта стало известно, что Конгрессу Соединённых Штатов предложили рассмотреть законопроект, предполагающий введение рестрикций против граждан и организаций из Китая, которых заподозрят в военной помощи Москве.

При этом власти Китая отрицают оказание России какой-либо военной поддержки. Обсуждение вопроса о введении санкций назначили на середину мая.