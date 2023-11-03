Рим, 3 ноября, 2023, 04:25 — ИА Регнум. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони «сразу поняла», что разговаривает с пранкерами, заявил секретарь Совета министров страны Альфредо Мантовано.

Vox España Джорджа Мелони

Ранее российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) опубликовали 1 ноября запись беседы с премьер-министром Италии Джорджей Мелони, где они выдавали себя за высокопоставленного африканского чиновника. Говоря о ситуации на Украине, Мелони заявила, что готова продолжать поддерживать Киев. При этом она отметила усталость многих стран от украинского конфликта и назвала не оправдавшим ожидание контрнаступление ВСУ.

«Председатель Совета министров поняла это сразу», — ответил Мантовано на вопрос корреспондента издания il Fatto Quotidiano о том, когда Мелони поняла, что говорит не с представителем Африканского союза.

Как передавало ИА Регнум, экс-премьер Италии Джузеппе Конте, комментируя произошедшее, назвал это провалом «планетарного масштаба». Политик отметил, что ему было крайне неприятно узнать, что протоколы безопасности правительства Италии смогли обойти и взломать пранкеры.