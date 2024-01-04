Рим, 4 января, 2024, 17:37 — ИА Регнум. Переговоры по урегулированию на Украине возможны при условии сохранения равновесия на поле боя, что означает необходимость дальнейшей поддержки Киева, считает премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Об этом она заявила на пресс-конференции по итогам года.

LaPresse/Roberto Monaldo/Global Look Press Премьер-министр Италии Джорджа Мелони

Она отметила, что не согласна с теми, кто призывает не отправлять оружие на Украину из опасений эскалации конфликта. Напротив, отсутствие поддержки Киева, по мнению премьера, приблизило бы конфликт к итальянским границам.

«Единственную возможность… для прихода к какому-либо столу переговоров или дипломатическому решению даёт сохранение баланса между силами на поле», — приводит слова Мелони La Repubblica.

В декабре Совет министров Италии принял законопроект, продлевающий на 2024 год военную, гуманитарную и финансовую помощь Украине. По данным Кильского института мировой экономики, киевский режим получил от Италии поддержку на 1,3 млрд евро, в том числе 700 млн в виде вооружений и военных материалов. Это 15-я позиция в рейтинге стран — доноров Украины.

Как сообщало ИА Регнум, Россия ранее направила странам НАТО ноту в связи с поставками вооружений киевскому режиму. Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что любые грузы с вооружением для ВСУ станут для российских военных законной целью. Такие поставки он назвал свидетельством участия этих стран в конфликте. В МИД отмечали также, что государства НАТО «играют с огнём», передавая Киеву оружие. В Кремле подчёркивали, что Запад, накачивая Украину оружием, препятствует российско-украинским переговорам, эти действия будут иметь негативный эффект.