Москва, 19 сентября, 2023, 16:50 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил заявление посла Армении по особым случаям Эдмона Марукяна о том, что настала очередь США решать вопрос в Нагорном Карабахе.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

«Тут не должно быть никакой очереди, должны быть усилия на правовой базе, которые дают возможность выйти на мирное урегулирование», — сказал представитель Кремля.

Песков добавил, что такая возможность есть. Это те самые договоренности, на которых Россия продолжает контакты как с Баку, так и с Ереваном.

Посол Армении 19 сентября написал в социальной сети Х, что в сложившейся ситуации урегулировать конфликт в Нагорном Карабахе должны США.

О начале Азербайджаном «антитеррористических действий» локального характера в Нагорном Карабахе стало известно 19 сентября. По заявлению минобороны страны, Баку начал операцию в Карабахе для восстановления конституционного строя. МИД Азербайджана назвал единственным путём к миру в регионе полный вывод Вооружённых сил Армении из Нагорного Карабаха.

Позже, 19 сентября, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Вооружённые силы Азербайджана начали обстрел Карабаха, практически всей территории, а также через некоторое время начали операцию по прорыву линии соприкосновения Нагорного Карабаха и пытаются взять под контроль населённые пункты. В Ереване назвали происходящее агрессивными действиями Баку и заявили, что армянских подразделений в Карабахе нет.

В конце мая Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом. В сентябре президент России Владимир Путин обратил на это внимание, отметив, что, по существу, Армения признала суверенитет Азербайджана над Нагорным Карабахом.

В свою очередь, МИД России после начала операции Баку в Карабахе призывал конфликтующие стороны остановить кровопролитие и вернуться к дипломатическому урегулированию.