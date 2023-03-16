Москва, 19 сентября, 2023, 15:24 — ИА Регнум. Москва не согласна с заявлениями Армении о том, что её явные антироссийские шаги не отражаются на двусторонних отношениях. При этом российская сторона подтверждает свою приверженность союзничеству с Арменией. Об этом 19 сентября на брифинге заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова.

Сергей Бобылев/ТАСС Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова

Она уточнила, что речь идёт о ратификации Ереваном Римского статута Международного уголовного суда, контактах с Украиной и совместных учениях с США.

«Подобными шагами официальный Ереван создаёт благоприятные условия для проведения Вашингтоном и Брюсселем их враждебной политики по отношению к России», ― подчеркнула дипломат.

По её словам, Москва рассчитывает, что армянские власти осознают опасность затеянной западниками новой авантюры, и надеется, что Армения примет «правильное решение».

«Со своей стороны мы подтверждаем приверженность российско-армянскому союзничеству и готовы наращивать с Ереваном разноплановые практические шаги по взаимодействию», ― указала представитель внешнеполитического ведомства.

Как сообщало ИА Регнум, минобороны Армении заявило о планах провести 11–20 сентября совместные с американскими военными учения миротворческих сил на территории республики. Манёвры нацелены на повышение уровня оперативной совместимости участвующих в международных миссиях соединений, а также на повышение готовности армянских военных к планируемой оценке в рамках Концепции оперативных возможностей НАТО, отметили в ведомстве.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что такие шаги Армении вызывают сожаление. Это решение выглядит странно на фоне отказа Еревана от учений в рамках ОДКБ.

Россия будет анализировать, почему Армения принимает решения о военных учениях с США, заявил ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в сентябре выступил с рядом острых заявлений. В частности, он сказал, что российские миротворцы якобы «не справились» со своей миссией в Нагорном Карабахе. Он также заявил, что Армения, чьи интересы Россия защитила во время конфликта в Нагорном Карабахе, больше не может полагаться на Москву как на гаранта безопасности. Причина, по его словам, кроется в украинском конфликте.