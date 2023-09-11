Предприниматели в индийской столице за два дня саммита «Большой двадцатки» (G20) потеряли не меньше 10 млрд рупий или около 120 млн долларов из-за различных мер безопасности, когда потребовали закрыть магазины и офисы, сообщило 11 сентября агентство Bloomberg, комментируя итоги одного из главных международных событий года. Но, вероятно, куда больше — в политическом смысле — потерял коллективный Запад, которому не удалось «украинизировать» повестку встречи «двадцатки». Во всяком случае такую оценку дал глава российского МИД Сергей Лавров.

Иван Шилов ИА REGNUM

Планы США и их союзников нарушились еще при подготовке саммита в Нью-Дели. В начале июня Индия не дала Владимиру Зеленскому использовать саммит G20 в качестве очередной площадки для антироссийского «стендапа». Финальной точкой в этой истории неудач можно считать итоговую декларацию «двадцатки».

Перед открытием высказывались предположения, что украинский вопрос окончательно расколет глобальный клуб (куда, напомним, входят и англосаксонский блок, и ЕС, и основная «пятёрка» БРИКС), и лидеры разъедутся, не приняв декларацию. Но документ при всех разногласиях внутри «клуба 20» удалось утвердить. И украинский конфликт в нём был упомянут в максимально обтекаемых выражениях. Как отметил Лавров, «исключительно в контексте необходимости урегулирования всех конфликтов, которые в мире существуют». Для сравнения, в итоговом документе прошлогодней встречи G20 на индонезийском острове Бали российская СВО на Украине «решительно осуждалась».

На это обстоятельство обратил внимание вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в своём Telegram-канале. Сенатор заметил: «Киев в бешенстве от саммита, что лишь подтверждает успех международного сообщества в постепенной, но последовательной деукраинизации мировой повестки». Например, официальный представитель украинского МИД Олег Николенко объявил, что «двадцатке» «нечем гордиться» в связи с её принятием.

Визуальным символом неудачи Запада стал досрочный отъезд с саммита президента США Джо Байдена. «Очень символично, что президент США пропустил третью сессию G20 под названием «Одно будущее» (One future). Видимо, то будущее, которое интересно остальным участникам саммита, не очень привлекательно для Вашингтона», — заметил сенатор Косачев.

Но в отличие от Киева (где итоги саммита вызвали гнев) Запад явно находится в другой психологической стадии по шкале «принятия неизбежного» — в стадии отрицания. Так, Байден утверждал, что участники мероприятия достигли «достаточного согласия» относительно «справедливого мира» на Украине. Президент Франции Эммануэль Макрон, как сообщает Reuters, заявил, что саммит G20 «подтвердил в очередной раз изоляцию России».

Советник Белого дома по нацбезопасности Джейк Салливан, судя по сообщению The Guardian, обозначил согласованный «двадцаткой» документ как «вотум доверия тому, что G20 может собираться вместе для решения насущных проблем». Это очевидно контрастирует с тем, как итоги встречи восприняли в ведомстве Дмитрия Кулебы.

«Крупные западные СМИ заняли консолидированную позицию, согласно которой якобы удалось обозначить вину России, — отметила в беседе с ИА Регнум профессор кафедры Европейских исследований СПбГУ Наталья Ерёмина. — Хотя, мол, на саммите было много стран, были длительные переговоры, но «всё-таки удалось». А «остальное уже и неважно». На самом деле этой «очевидной вины» в декларации очевидно нет».

Две неудачи Джо Байдена

Эксперты считают: в реальности Белый дом не строил особенных иллюзий по поводу превращения делийского форума в очередной антироссийский слёт с «единодушным осуждением». «Всем было понятно, что «двадцатка» неоднородна, и будут самые разные взгляды на проблему, — сказал ИА Регнум политолог-американист Дмитрий Дробницкий. — Дело вообще могло обойтись без декларации, и «двадцатка» рисковала оказаться форумом, на котором просто поболтали — и всё».

По мнению собеседника, «представление о том, что весь мир просто возьмёт и осудит Россию, встанет на сторону США, а те возглавят антироссийскую коалицию, — это просто риторика». Такая риторика в особенности свойственна главе Госдепа Энтони Блинкену, «и, как уже всем ясно, отношения к действительности он (Блинкен) не имеет», заметил Дробницкий.

Но, как бы то ни было, администрация Байдена, действительно сочла, что президент столкнулся с двумя вызовами, отмечает эксперт. Помимо того что клуб ведущих 20 стран мира отклонил антироссийскую повестку, это еще и несостоявшаяся встреча Байдена с председателем КНР Си Цзиньпином. Китайский лидер, как известно, не поехал в Нью-Дели, отправив вместо себя премьера Госсовета Ли Цяна. «Китай не то чтобы проигнорировал саммит, ведь присутствовал Ли Цян, — рассуждает Дробницкий. — Тем не менее отсутствие Си показательно — это не его форум».

Вьетнам оказался важней

В досрочном отъезде президента США Дробницкий видит не столько признание провала антироссийской линии на саммите, сколько признание того, что G20 теряет былое значение для Вашингтона. На первый план выходит «обработка» отдельных стран Глобального Юга.

Байден покинул мероприятие ради официального визита во Вьетнам, о котором было известно заранее, указал Дробницкий. «Вьетнам, который считается важным направлением для нынешней политики Вашингтона вообще в Юго-Восточной Азии, — уточняет эксперт. — И понятно, что «двадцатка» заранее не планировалась как центральное событие для зарубежного турне президента США».

США в своей азиатской (в первую очередь антикитайской) политике, несмотря на сложные взаимоотношения Индии с Китаем, сейчас уже делают антикитайскую ставку не столько на Индию, сколько на Вьетнам, приходит к выводу Дробницкий.

«При всех проблемах, которые есть у индийского премьера Нарендры Моди внутри с экономикой и вовне с Китаем, было видно, что превратить Индию в некий форпост в Евразии «западного порядка, построенного на правилах», не получится. Там провал реформ, но сказать: «Байден, приди, порядок наведи» — это, скорее всего, нет», — заметил аналитик.

И теперь Соединённые Штаты, по оценке собеседника ИА Регнум, будут пытаться делать «анти-Китай» из Вьетнама. «Хотя понятно, что и это тоже дело сложное — нужно что-то невероятное предложить Ханою, чтобы он пошёл на это», — делится политолог.

Так или иначе, но было ясно заранее, что Штатам не удастся привязать встречу G20 к неким политическим играм, что в итоге и подтвердилось, вновь отмечает Дробницкий.

Европейцы позволили себе критику

Некоторые крупные европейские СМИ, комментируя итоги саммита, признают, что лидеры их стран пытаются выдерживать хорошую мину при не самой лучшей игре. «Был ли саммит G20 успешным вопреки ожиданиям? Канцлер Олаф Шольц, по крайней мере, пытается таким образом продать результат. Но реальность скорее разочаровывающая», — рассуждает немецкая Die Zeit в материале под заголовком «На пути к многополярному миру».

А лондонская Financial Times делает акцент на том, что главе американского минфина Джанет Йеллен пришлось отбиваться от обвинений в том, что G20 (вопреки позиции США) смягчила позицию по Украине.

При этом — на что тоже обратили внимание в европейских СМИ — в итоговом документе присутствует призыв немедленно и беспрепятственно обеспечить вывоз зерна и удобрений не только из Украины, но и из России.

Масштабы критического восприятия общеевропейской политики в отношении Украины в кругах, независимых от «брюссельской повестки», таковы, что можно говорить о фактическом переломе в понимании текущего конфликта, считает Ерёмина.

Впрочем, на саму официальную повестку ЕС это пока никак не влияет, констатирует эксперт. Она напоминает: недавно, в конце августа, глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель объявил о решении Брюсселя создать фонд военного содействия Украине на 2024–2027 годы и выделять Украине по пять миллиардов евро ежегодно. «Если такое решение принимается, что же будут говорить в руководстве Евросоюза? Признают, что «были неправы»? — задаётся вопросом Ерёмина. — Понятно, тогда нужно также признать, что все предыдущие решения фактически преступны». С другой стороны, решимости критиковать глобальный Юг за его позицию по «украинскому кейсу» у коллективного Запада нет, тем более без явного наличия такой повестки у США, констатирует эксперт. И эта повестка уже выглядит для западного блока непреодолимой.