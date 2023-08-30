Мадрид, 30 августа, 2023, 17:17 — ИА Регнум. Евросоюз намерен создать фонд военного содействия Украине на 2024–2027 годы объемом в 5 млрд евро в год, заявил 30 августа верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель по итогам неформального заседания министров обороны стран сообщества в испанском Толедо.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Я предложил создать с 2024 по 2027 годы фонд, который будет работать в рамках Европейского фонда мира. В рамках фонда мы будем предоставлять €5 млрд каждый год», — сказал он.

Боррель подчеркнул, что это должен быть ключевой элемент поддержки Украины.

Как передавало ИА Регнум, по итогам саммита в Брюсселе, который прошёл в конце июня, страны ЕС условились продолжать оказывать финансовую и военную помощь Украине столько, сколько понадобится. Европейский совет представил отчёт о совместной закупке европейскими странами одного миллиона боеприпасов для ВСУ. В заявлении подчеркнули, что Европейский фонд мира и Миссия военной помощи ЕС продолжат оказывать финансовую поддержку Украине.

26 июня Совет ЕС сообщил, что главы МИД стран — членов сообщества одобрили увеличение на 3,5 млрд евро Европейского фонда мира, из которого они ведут финансирование военной помощи киевским властям. Отмечалось, что такое решение должно способствовать устойчивости и предсказуемости фонда в долгосрочной перспективе.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала Европейский фонд мира «фондом войны».