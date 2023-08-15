На торгах Московской биржи 14 августа курс преодолел психологически важную веху в 100 рублей за доллар и затем снизился до отметки «101 к одному». Один рубль на данный момент стоит дешевле одного американского цента. То же произошло и с отношением российской валюты к европейской — 1 евро торговался за 111 рублей.

Иван Шилов ИА Регнум

Заметное ослабление национальной валюты вызвало разноречивую реакцию. «Текущий обменный курс значительно отклонился от фундаментальных уровней, в ближайшее время ожидается его нормализация», — написал в авторской колонке для ТАСС помощник президента Максим Орешкин (в недавнем прошлом министр экономического развития, а до этого — замглавы Минфина).

Орешкин посетовал, что слабый рубль осложняет решение важной задачи — структурной перестройки экономики России. Не говоря уже об очевидной угрозе для реальных доходов населения. «В интересах российской экономики — сильный рубль», — резюмировал чиновник.

Другую оценку дало ведомство Эльвиры Набиуллиной — в пресс-службе Банка России уточнили, что на сегодня угрозы финансовой стабильности в стране нет. В Госдуме обратились к главе Центробанка с просьбой пояснить причины падения рубля к основным иностранным валютам.

Сергей Гунеев/РИА Новости Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина и министр экономического развития РФ Максим Орешкин

При этом ЦБ обещает 15 августа провести внеочередное заседание своего совета директоров. Появились предположения, что речь пойдет о повышении ставки рефинансирования (в июле эту планку уже повышали до 8,5% годовых).

Центробанк и Минфин дали понять — они не станут вмешиваться в ситуацию на валютном рынке для того, чтобы поддержать курс рубля, считает Мария Печалова, доцент департамента банковского дела и монетарного регулирования Финансового университета при правительстве России. По мнению эксперта, в обозримом будущем существенного укрепления курса рубля ожидать не следует.

«Монетарная политика сейчас ужесточается — регулятор повысил ключевую ставку в июле, и на ближайших заседаниях, вероятнее всего, цикл её повышения продолжится — из-за девальвации рубля», — сказала Печалова ИА Регнум.

Слабый рубль, что очевидно, выгоден экспортёрам, отмечает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин. «Экспортёры несут расходы в рублях, а выручку получают в иностранной валюте. И в теории для них тем лучше, чем дешевле рубль, то есть выше курс иностранной валюты к рублю», — сказал Бабин ИА Регнум. Он отметил, что бюджет страны во многом складывается благодаря доходам экспортёров, в первую очередь — продавцов нефти и газа. Например, из 2,14 трлн рублей доходов, поступивших в бюджет за июль, около 800 млрд пришло за счет экспортёров углеводородов.

С другой стороны, при ослаблении рубля неумолимо нарастает потребительская инфляция. Чем дольше курс рубля будет оставаться настолько слабым, тем сильнее это будет влиять на потребительские цены, отмечает Бабин. А это, указывает эксперт, скажется на финансовом самочувствии простых граждан — о чём предупреждает советник президента Орешкин.

Доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ имени Плеханова Денис Перепелица, со своей стороны, отмечает: одна из основных причин нынешнего ослабления рубля (помимо отмены обязательной продажи валютной выручки) — это дисбаланс торговых потоков, то есть превышение импорта над экспортом. А рост цен на мировых рынках на товары, которые ввозятся в Россию, создаёт дополнительную проблему.

«Выросшие мировые цены на рис, пшеницу, удобрения, нефть и газ должны «переметнуться» к нам и вызвать сильное повышение цен в российской экономике, — поделился прогнозом с ИА Регнум руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов. — Каким будет среднее повышение потребительских цен, вопрос открытый. Ответ на него будет зависеть от того, какие меры примет правительство для того, чтобы стабилизировать ситуацию».

Константин Михальчевский/РИА Новости

В прошлом году наибольший эффект для стабилизации валютного рынка имели не рыночные меры (на которые, похоже, уповает ЦБ), а административные инструменты регулирования — введение обязательной продажи валютной выручки экспортёрами, запрет на вывоз капитала и тому подобное. Такого мнения придерживается Мария Печалова.

Колташов также полагает: курс рубля снова укрепится, если власти в очередной раз обязуют российских экспортёров продавать валютную выручку. С другой стороны, возникает вопрос — не будет ли укрепление рубля настолько сильным, что ощутимо ударит уже по экспорту России.

Есть сомнения в том, что удастся оперативно скорректировать курс рубля так, чтобы были соблюдены одновременно и интересы российского экспорта (который при ослаблении рубля приносит более существенную прибыль, в том числе в госбюджет), и интересы основной массы обычных потребителей, указывает Бабин.

Есть, впрочем, компромиссный вариант решения проблемы, считает этот эксперт. Такой вариант учитывает и потребность в достаточной экспортной выручке для российской экономики, и в стабильности цен на потребительском рынке.

Чтобы эффективно наполнять госбюджет и гарантировать приемлемые финансовые показатели экспортным компаниям, но при этом избегать резкого роста цен на полках магазинов, ослабление рубля должно происходить медленно. По крайней мере, не настолько резко, чтобы вызвать «инфляционную спираль» — слишком сильное ускорение инфляции, которая, в свою очередь, провоцирует новые инфляционные ожидания и усиливает рост потребительских цен.

Сложно также прогнозировать, до каких уровней должен укрепиться рубль при подобных компромиссных шагах. «Если цена за доллар будет выше 85 рублей, то нас в любом случае ожидает ощутимая инфляция до конца 2023 года», — замечает Колташов. А при нынешнем росте цен на мировых товарных рынках рубль не должен быть настолько слабым, уверен эксперт.