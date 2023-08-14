Москва, 14 августа, 2023, 09:58 — ИА Регнум. Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже превысил 100 рублей впервые с 23 марта 2022 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Петр Ковалев/ТАСС

По данным на 9:08 мск, доллар вырос на 0,58%, до 100,0075 руб., к 9:11 мск доллар вырос до 100,18 руб. (плюс 0,75%). Одновременно с этим евро прибавляет 0,73%, поднимаясь до 109,57 руб., юань растёт на 0,59%, до 13,776 руб.

Как передавало ИА Регнум, заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин заявил, что решающим фактором в ослаблении рубля продолжает быть дисбаланс между импортом и экспортом товаров и услуг. Он добавил, что решения о временной приостановке покупок валюты не оказывают существенного влияния на валютный курс, однако позволяют снизить опасения рынка о дополнительном росте волатильности.

Центробанк прекращает покупать иностранную валюту на внутреннем рынке с 10 августа. Это сообщение опубликовали на сайте регулятора. В ЦБ отметили, что цель этого решения — стабилизировать финансовые рынки. Возобновление покупки иностранной валюты будет зависеть от развития обстановки. Приобретение валюты в рамках решений, отложенных в 2023 году, будет проходить с учётом бюджетного правила.