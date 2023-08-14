Москва, 14 августа, 2023, 15:02 — ИА Регнум. Ослабление российского рубля 14 августа произошло на фоне роста цен на мировых товарных рынках, сказал ИА Регнум руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов.

Дмитрий Коротаев/Известия

«В результате мы можем говорить о том, что к нам «заносит» сейчас мировую инфляцию. То есть не просто подорожает импорт. Но выросшие мировые цены на рис, пшеницу, удобрения, нефть и газ должны «переметнуться» к нам и вызвать сильное повышение цен в российской экономике. Каким будет среднее повышение потребительских цен, вопрос открытый. Ответ на него будет зависеть от того, какие действия будет применять правительство для того, чтобы стабилизировать ситуацию», — объяснил экономист.

При этом эксперт дал позитивную оценку заявлению помощника президента России Максима Орешкина, который заверил, что в ближайшее время ожидается нормализация курса.

«Заявление Орешкина насчёт рубля обнадёживает, — поделился Колташов. — Оно свидетельствует, что, во-первых, российская экономика находится на подъёме. Рост ВВП во втором квартале, по предварительной оценке, достиг 4,9%. Мировые товарные цены повышаются, и если заставить экспортёров продавать валютную выручку, то курс рубля будет укрепляться».

Эксперт затруднился спрогнозировать дальнейшую динамику курса рубля, но заметил, что мнение, которое озвучил помощник президента России, указывает на наличие политической воли в отношении этой проблемы.

«До какого уровня хотят укрепить курс рубля, не совсем ясно, — признался Колташов. — Может быть, «отгонят» его к 90 рублям за доллар или к 80–85 рублям. Это вопрос политического решения. Но если цена на доллар будет выше 85 рублей за доллар, то нас ожидает ощутимая инфляция до конца 2023 года. Однако при повышающихся мировых ценах на товарных рынках слабый рубль таким слабым быть не должен. Тем более что российские дисконты на нефть уже практически исчезли, и российская нефть, во всяком случае Urals, продается как минимум по 70 долларов за баррель».

Курс доллара по отношению к российской валюте в ходе торгов на Московской бирже 14 августа превысил 100 рублей впервые с 23 марта прошлого года. В свою очередь, курс евро превысил 111 рублей впервые с 23 марта 2022 года.

Помощник президента России Максим Орешкин констатировал, что текущий обменный курс значительно отклонился от фундаментальных уровней, и заверил в том, что будут приняты меры для нормализации курса.

Слабый рубль осложняет структурную перестройку экономики России и негативно влияет на реальные доходы населения, отметил он.

«В интересах российской экономики сильный рубль», — заявил помощник президента.

Он уточнил, что основная причина ослабления рубля и ускорения инфляции — мягкая денежно-кредитная политика.