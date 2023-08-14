Москва, 14 августа, 2023, 17:07 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов («Справедливая Россия — За Правду») попросил главу Центробанка Эльвиру Набиуллину пояснить причины падения рубля к основным иностранным валютам. Об этом сообщило РИА Новости, ссылаясь на соответствующее письмо депутата.

Известия/Павел Волков Глава Центробанка Эльвира Набиуллина

В своём обращении к главе Центрального банка Кузнецов отметил, что, по оценкам экспертов, рубль в 2023 году ослабел по отношению к доллару на 30%, по мнению многих экономистов, к концу текущего финансового года инфляция может вырасти до 15%, а реальная вырастет ещё больше.

Депутат выразил беспокойство в связи с возможным ростом цен для потребителей, особенно на импортные товары, которые, по его данным, занимают в потребительской корзине жителей России около 40%.

«На основании изложенного прошу вас дать разъяснения для избирателей о причинах падения курса рубля и последствиях, ожидаемых от этого падения, с целью предупреждения россиян о возможной высокой инфляции и росте цен в стране», — цитирует агентство текст письма Кузнецова.

Как передавало ИА Регнум, курс евро превысил 111 рублей впервые с 23 марта 2022 года. Европейская валюта расчетами «завтра» в ходе торгов показала рост на 2,36 рубля — до 111,13 рубля. Американский доллар вырос на 2,19 рубля, закрепившись на уровне 101,62 рубля.

Ранее помощник президента России Максим Орешкин заявил, что нормализация курса рубля ожидается в ближайшее время. По его словам, слабый рубль осложняет структурную перестройку экономики и негативно влияет на реальные доходы населения.

По мнению экономиста Константина Ордова, продолжающееся снижение курса российской валюты можно объяснить тремя главными причинами: ограничениями ЦБ на валютном рынке, отсутствием обязательной продажи валютной выручки экспортёрами и отказом Банка России повлиять на динамику курса российской валюты.

Ранее руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы финансового университета при правительстве Александр Цыганов сообщил ИА Регнум, что в настоящее время идея превращения валютных сбережений в рублёвые выглядит преждевременной и не слишком целесообразной.