Москва, 14 августа, 2023, 15:37 — ИА Регнум. Основной причиной ослабления курса рубля стал дисбаланс торговых потоков (превышение импорта над экспортом), а также отмена обязательной продажи валютной выручки. Об этом корреспонденту ИА Регнум 14 августа заявил Денис Перепелица, директор федерального методического центра по финансовой грамотности, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова.

Сергей Пятаков/РИА Новости

Ранее помощник президента России Максим Орешкин сказал, что курс рубля ослабел из-за мягкой денежно-кредитной политики, но он нормализуется в ближайшее время.

По мнению Перепелицы, на нормализацию рубля может уйти порядка полутора месяцев, а «нормальным» уровнем сейчас может считаться диапазон 82-87 руб. за доллар.

При этом он не согласился с тем, что мягкая ДКП Центробанка России стала основной причиной удешевления рубля, тем более что её нельзя назвать особенно мягкой: ключевая ставка на уровне 8,5% — достаточно жёсткий для экономики фактор.

«Основным фактором ослабления рубля является дисбаланс торговых потоков (превышение объёмов импорта над экспортом), а также отмена обязательной продажи валютной выручки», — убежден Перепелица.

При этом он согласился с точкой зрения Орешкина, что слабый рубль осложняет структурную перестройку экономики, увеличивая стоимость необходимого импортного оборудования для построения конкурентоспособного отечественного производства. Также слабый рубль вызывает рост инфляции, что усложняет реализацию готовой российской продукции.

В свою очередь, Мария Печалова, доцент департамента банковского дела и монетарного регулирования финансового университета при правительстве России, полагает, что в обозримом будущем существенного укрепления курса рубля ожидать не следует. Тем более что Минфин РФ и Банк России дали понять, что не станут вмешиваться в ситуацию на валютном рынке для того, чтобы поддержать курс рубля.

«Монетарная политика сейчас ужесточается — регулятор повысил ключевую ставку в июле, и на ближайших заседаниях, вероятнее всего, цикл её повышения продолжится из-за девальвации рубля. Однако, как мы видели в 2022 году, рыночные инструменты в текущих условиях работают плохо, и наибольший эффект для стабилизации валютного рынка имели не рыночные, а административные методы регулирования, такие как введение обязательной продажи валютной выручки экспортёрами, запрет на вывоз капитала и т.п.», — сказала Печалова.

Кроме этого, она напомнила, что ужесточение монетарной политики неизбежно создаёт проблемы для бизнеса, так как кредиты становятся менее доступными, а инвестиционные проекты — менее эффективными. Это ломает стимулы к импортозамещению и действительно «осложняет структурную перестройку экономики». Дополнительным негативным аспектом является сокращение потребительского спроса в условиях удорожания потребительских кредитов, роста стоимости обслуживания займов.

Ранее ИА Регнум сообщало, что 14 августа курс доллара на Московской бирже превысил 100 рублей впервые с 23 марта 2022 года. Курс евро поднялся выше 111 рублей.

Комментируя эту ситуацию, Орешкин констатировал, что текущий обменный курс серьёзно отклонился от фундаментальных уровней, и призвал не забывать, что интересам российской экономики соответствует сильный рубль.

В Госдуме по этому поводу заявили, что большинству жителей России «наплевать» на соотношение курса доллара и рубля.

Экономист Сергей Хестанов заявил, что рубль ослабел из-за дефицита бюджета и быстрого изменения структуры торгового баланса. По его мнению, курс российской валюты стабилизируется довольно быстро.