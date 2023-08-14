Москва, 14 августа, 2023, 16:25 — ИА Регнум. Чем дольше курс рубля будет оставаться на достигнутых минимумах (а тем более — если окажется ещё ниже), тем сильнее это будет влиять на потребительские цены. Такой оценкой поделился с ИА Регнум эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин, комментируя падение рубля относительно доллара. В ходе торгов на Московской бирже 14 августа курс американской валюты по отношению к российской превысил 100 рублей за доллар.

Иван Шилов ИА Регнум

Поскольку для ввоза многих товаров в России сейчас приходится искать альтернативные пути импорта, в цену товаров приходится закладывать дополнительные логические и другие внешнеторговые затраты, уточнил Бабин. Поскольку эти затраты также номинированы в иностранной валюте, поэтому ослабление рубля сказывается и на цене ввозимых товаров, пояснил эксперт.

Будет довольно затруднительно скорректировать курс рубля так, чтобы это было выгодно одновременно и отечественным экспортёрам (которые заинтересованы в слабом рубле), и рядовым гражданам (в чьих интересах усиление национальной валюты), указал Бабин.

Для экспортёров недополученные в иностранной валюте средства как раз компенсируются более низким курсом рубля, пояснил он.

«Экспортёры несут расходы в рублях, а выручку получают в иностранной валюте. И в теории для них тем лучше, чем дешевле рубль, то есть выше курс иностранной валюты к рублю», — сказал специалист.

Но поиск некоего компромиссного варианта вполне возможен, заметил эксперт.

«Здесь можно только искать какой-то компромисс, при котором наполняемость госбюджета и финансовые показатели экспортёров оставались бы на приемлемых уровнях за счёт ослабления рубля, которое происходило бы не настолько быстро, чтобы вызвать инфляционную спираль. То есть чтобы слишком сильное ускорение инфляции не увеличивало инфляционные ожидания, которые усиливали бы рост потребительских цен», — поделился Бабин.

Отмечается, что курс, установленный 14 августа, превысил 100 рублей за доллар впервые с 23 марта прошлого года. В свою очередь, курс евро превысил 111 рублей впервые с 23 марта 2022 года.

В ближайшее время ожидается нормализация курса российской валюты, заверил 14 августа помощник президента России Максим Орешкин.

«Текущий обменный курс значительно отклонился от фундаментальных уровней», — отметил он.

По его словам, слабый рубль осложняет структурную перестройку экономики России и негативно влияет на реальные доходы населения.

Эксперты, опрошенные ИА Регнум, прокомментировали вопрос о возможных сроках нового укрепления курса рубля. Так, доцент департамента банковского дела и монетарного регулирования финансового университета при правительстве России Мария Печалова указала, что Минфин и Банк России пока не планируют вмешиваться в ситуацию. В свою очередь, экономист Сергей Хестанов заявил, что курс российской валюты довольно быстро стабилизируется.