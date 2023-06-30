Для Соединенных Штатов настало время попытаться выступить посредником в переговорах между Россией и Украиной о мирном урегулировании, заявил бывший президент США Дональд Трамп в телефонном интервью Reuters. Предыдущий хозяин Белого дома предложил включить в повестку потенциальных переговоров любые спорные вопросы. Более того, Трамп подчеркнул: ради достижения мира Киеву, вполне вероятно, предстоит пойти на некоторые территориальные уступки — по тем районам, которые были заняты Россией по итогам 16 месяцев СВО.

Иван Шилов ИА Регнум

«Я думаю, самое главное, чем США следовало бы заняться прямо сейчас, это добиться мира, свести Россию и Украину и добиться мира… — заявил Трамп. — Я хочу, чтобы люди перестали погибать на этой несуразной войне».

Экс-президент при этом заметил: Украина по результатам урегулирования конфликта может сохранить то, «что заслужила». Дословно Трамп сказал следующее: «Я думаю, что у них было бы право сохранить многое из того, что они заслужили, и я думаю, что Россия согласится на это. Нужен правильный посредник или переговорщик, а такого у нас сейчас нет». При этом Reuters не конкретизировало, что именно бывший президент имел в виду под словами «то, что заслужила», отмечает ТАСС.

В любом случае 45-й президент США — отставной, но не исключающий нового выдвижения на пост, — не в первый раз заявляет о том, что мог бы прекратить конфликт на Украине. Так, в марте Трамп, выступая перед сторонниками в Вашингтоне, заявил: если на выборах 5 ноября 2024-го он будет вновь избран, то сможет прекратить военные действия «за сутки».

О начале новой борьбы за президентский пост Трамп, напомним, заявил в ноябре прошлого года. До праймериз, по итогам которых определится кандидат от Республиканской партии, ещё довольно далеко (они будут проходить в феврале–июне 2024 года). Пока что шансы оказаться «кандидатом в кандидаты в президенты» у Трампа высоки. Правда, судя по свежему опросу (о результатах которого в начале июня сообщило Fox News), бывшего главу государства обходит губернатор Флориды Рон Десантис: за него готовы проголосовать 71%, за Трампа — 67%, другие возможные кандидаты явно отстают.

Понятно, что заявления в духе «если бы президентом был я» делаются Трампов в пику действующей администрации Джо Байдена — и заявление о посредничестве США в переговорах Москвы и Киева явно не исключение. Еще в апреле, напомним, госсекретарь Энтони Блинкен объявил: Вашингтон не может поддержать идею прекращения огня между Россией и Украиной, поскольку для этого нет возможности. Такой шаг будет означать фактическое признание воссоединения с Россией некоторых бывших украинских регионов, подчеркнул тогда Блинкен. Именно об этом — о признании воссоединения территорий в обмен на прекращение огня — сейчас говорит Трамп.

Экс-президент говорит о желании прекратить «несуразную войну», в которую США оказались втянуты из-за провальной политики Байдена и его команды — главных «адресатов» критики Трампа. Но возникают вопросы. Во-первых, насколько бывший глава государства искренен в своем миротворческом стремлении? Во-вторых, насколько у его электората (и в американском обществе в целом) велик запрос на прекращение поддержки Украины?

Кто начинал вооружать Украину?

Не надо забывать, именно в президентство Трампа были одобрены первые поставки летального вооружения США на Украину, сказал ИА Регнум руководитель Центра международной безопасности ИМЭМО РАН академик Алексей Арбатов. Поэтому, отмечает он, в случае возвращения экс-президента в Белый дом нынешняя риторика не обязательно будет воплощена в реальные шаги.

«Все его заявления строятся по принципу «от противного», — отмечает Арбатов. — Там, где у Байдена «плюс», у Трампа «минус», и наоборот».

Но, указывает эксперт, в США действительно отмечается растущий настрой в пользу переговоров между Россией и Украиной. «Усиливаются настроения в пользу того, что нужно прекращать боевые действия, заключать соглашение о прекращении огня и начале мирных переговоров», — говорит Арбатов.

Другой вопрос, на каких условиях могут проходить такие переговоры, замечает он. Подавляющее большинство в правящей элите США всё ещё поддерживает Украину и, соответственно, ратует за мирный договор в её пользу, считает собеседник.

«Но есть, конечно, и такие специалисты вне зависимости от партийной принадлежности, умеренно-консервативные республиканцы и умеренно-либеральные демократы, которые считают, что Крым должен остаться с Россией, а всё остальное полностью или частично возвращено Украине, — рассказывает академик. — В общем, они «играют» в эти «фишки» по-разному, но считают, что пора всерьёз работать над прекращением огня».

При этом, как полагает Арбатов, провозглашённая ранее задача стратегического поражения России любой ценой и возврата к границам 1991 года в политической элите США осталась уделом меньшинства как среди либералов, так и среди консерваторов.

У контрэлиты США свои планы

Трамп, так же как и, например, получивший широкую известность оппозиционный журналист Такер Карлсон, выражает мнение влиятельной части консервативного политической элиты США, отмечает политолог-американист Дмитрий Дробницкий.

«А у этой контрэлиты планы совсем другие, нежели у действующей администрации, — сказал Дробницкий ИА Регнум. — Не вкладываться вообще в европейское направление и, в частности, в военное сдерживание России».

Эта категория считает, что финансовые средства США надо направлять на иные цели.

«У них собственные планы, которые они предъявляют, — отмечает собеседник. — Вынужденные следовать в русле политики Байдена, они считают, что нужно отказаться от взаимодействия с Европой, сосредоточиться на создании индо-тихоокеанского блока и побыстрее экономически «развестись» с Китаем».

Достижение этих целей, как указывает Дробницкий, требует серьёзных усилий и, соответственно, больших затрат.

«Они считают, что ресурсы США в этом смысле ограничены и дальнейшее участие в украинском конфликте ставит Америку на грань перенапряжения, — разъясняет собеседник. — Они используют термин «перерастяжка», overstretching, то есть проводят аналогию с растяжением у спортсмена».

Так что слова о целесообразности переговоров Украины с Россией с точки зрения американской консервативной контрэлиты вполне системные, делает вывод эксперт. При этом Трамп чётко придерживается выбранной линии поведения, не сбиваясь на разговоры про «битву за демократию» и другие громкие мейнстримные лозунги.

Москва не откажется от достигнутого

«Наоборот, Трамп заявляет «нам выгодно это всё побыстрее прекратить», «Москва от завоёванного не откажется» и так далее», — говорит политолог.

Также американская контрэлита во главе с Трампом, по замечанию Дробницкого, указывает на непредсказуемость развития конфликта на Украине и заостряет внимание на том, что гигантская военная помощь США не привела к заметному успеху пресловутого украинского «контрнаступа».

«В США признали, что украинское counteroffensive — контрнаступление ничего особого не принесло», — отмечает собеседник ИА Регнум.

Причём высказываются опасения, что в дальнейшем Россия займёт дополнительные территории Украины. И тогда переговоры придётся вести в ещё худших условиях.

«Кроме того, демократическая партия погрязла по уши на Украине в коррупционных схемах и в пресловутом «построении нации» — nation building, — говорит политолог. — И если контрэлите удастся использовать «украинский» кейс, чтобы показать, насколько продажны сверху донизу демократы, каких людей они ставят во главе европейских стран, каковой считается Украина, то удастся надолго отодвинуть их от власти».

Как указывает эксперт, важно понимать: со временем всё, что известно об украинском президенте Владимире Зеленском в России, станет известно в США в силу специфики внутриполитического процесса. И в рамках вполне мейнстримного дискурса будет подробно разобрана фигура этого деятеля и дан ответ на вопрос, кто стоял за ним в США. А стоит за Зеленским нынешняя «демократическая элита».

И тогда республиканцы попытаются реализовать свою давнюю мечту — иметь и большинство в конгрессе, и своего президента.

«Другой разговор, получится ли, — рассуждает политолог. — Но это реальные планы, а не какой-то «трамповский закидон».

При этом Дробницкий уточняет, что не все конгрессмены-республиканцы настроены именно так.

«Но та консервативная контрэлита, которая стояла за Трампом в 2016 году, стоит за ним и сейчас», — говорит эксперт.

Что касается военного блока НАТО, то он в случае возвращения Трампа в Белый дом, по мнению американиста, вполне может стать пустой формальностью.

В апреле генсек альянса Йенс Столтенберг заявлял, что двери в НАТО для Украины откроются исключительно при условии её победы в военном конфликте против России. Впоследствии он неоднократно повторял этот тезис, несмотря на давление радикального меньшинства в организации и ультиматум киевских властей.

«Если Трамп выполнит своё обещание задушить глубинное государство, то НАТО де-факто не будет, и, следовательно, Украине будет некуда вступать», — полагает Дробницкий.

Также Украина не попадёт в альянс, если Россия убедительно победит на поле боя, добавляет он. Тогда Москва будет вести переговоры с Киевом. Но точно не с Зеленским, подчёркивает политолог.

Запад просчитался, недооценив вооружённые силы России: они успешно уничтожают современную западную боевую технику на Украине, сообщило 29 июня немецкое издание Spiegel.

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил 30 июня, что озвучиваемая на Западе позиция, согласно которой конфликт на Украине завершится переговорами в результате победы над Россией, является шизофренической.