Москва, 29 июня, 2023, 09:05 — ИА Регнум. Планы властей Франции поддержать вступление Украины в Североатлантический альянс (НАТО) говорят о том, что французская сторона продолжает приближаться к радикальному меньшинству в НАТО, видящему блок стороной украинского конфликта. Об этом 29 июня заявили в Министерстве иностранных дел России.

Иван Шилов ИА REGNUM

Как указал в беседе с РИА Новости представитель МИД, такого рода действия будут причиной трагических последствий для безопасности и в Европе, и во всём остальном мире.

«Насколько соответствует действительности информация СМИ о том, что Франция отходит от своего прежнего, более осторожного подхода к вопросу о членстве Киева в НАТО, мы сможем достоверно судить, скорее всего, уже по итогам Вильнюсского саммита альянса», — отметили во внешнеполитическом ведомстве.

При этом в МИД уточнили, что Франция под нажимом США ещё на саммите НАТО в Бухаресте в 2008 году согласилась с будущим вхождением Украины в альянс.

«Поэтому эта информация, если соответствует действительности, лишь станет еще одним свидетельством того, что Париж продолжает скатываться к радикальному меньшинству в Североатлантическом блоке, которое пытается любым способом сделать НАТО стороной конфликта на Украине», — пояснили в ведомстве.

Также в МИД подчеркнули, что такое решение станет причиной трагических последствий для безопасности Европы и всего мира, и добавили, что Париж поставками вооружений Киеву способствует именно такому развитию ситуации.

При этом в ведомстве пояснили, что такая политика французской стороны соответствует общему вектору нынешней внешней политики Франции, которая теряет «остатки былой самостоятельности и здравомыслия, уходит от идеалов «голлизма», растворяется в линии Вашингтона и натовского Брюсселя».

Ранее газета Le Monde со ссылкой на источники написала, что Париж рассматривает возможность вхождения Украины в альянс в качестве самостоятельной гарантии безопасности.

Как сообщало ИА Регнум, украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Киев получил приглашение только на участие во встрече «на полях» саммита НАТО в Вильнюсе. Он уточнил, что киевские власти смогут участвовать только в совете НАТО — Украина, и посетовал на то, что у блока нет однозначной позиции по вхождению в него Украины.

До этого координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что Соединённые Штаты придерживаются политики «открытых дверей» по вопросу о вступлении Украины в альянс. При этом он добавил, что такой вопрос нужно согласовать со всеми в ходящими в блок государствами.