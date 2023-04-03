Брюссель, 3 апреля, 2023, 15:01 — ИА Регнум. В случае, если Украина не сможет победить в военном конфликте, вопрос о её вхождении в Североатлантический альянс (НАТО) не будет иметь никакого значения. Об этом 3 апреля заявил на пресс-конференции в Брюсселе в преддверии министерской встречи альянса 4–5 апреля генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Иван Шилов ИА REGNUM Йенс Столтенберг

«Сейчас основное внимание должно быть сосредоточено на том, чтобы Украина одержала победу. Без этого вопрос о её членстве не будет иметь значения», — сказал он в ответ на вопрос о том, может ли Киев быть принят в альянс во время продолжающихся военных действий.

Столтенберг уточнил, что НАТО серьёзно поддерживает и будет продолжать поддерживать Украину в конфликте, добавив, что позиция альянса в этом вопросе «остается неизменной» и Киев, по его убеждению, войдёт в состав альянса.

В Москве неоднократно заявляли, что вступление Украины в состав НАТО является для России неприемлемым. Также одной из причин начала спецоперации по денацификации на Украине стало приближение альянса к российским границам, а одним из условий её прекращения является нейтральный статус Киева.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генерал-майор ВСУ, первый замкомандующего силами специальных операций Сергей Кривонос заявил, что считает, что страны Североатлантического альянса не имеют возможностей для производства необходимого для армии Украины количества боеприпасов. По словам отставного военного, армии Украины ежедневно нужны тысячи снарядов.