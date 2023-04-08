Вашингтон, 8 апреля, 2023, 07:19 — ИА Регнум. Американские власти не могут поддержать идею о прекращении огня между Россией и Украиной, поскольку для этого нет возможности, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью медиагруппе Funke.

Иван Шилов ИА REGNUM Энтони Блинкен

По его словам, в нынешней ситуации такой шаг будет означать фактическое признание воссоединения с Россией некоторых бывших украинских регионов. Глава ведомства считает, что такие переговоры не приведут к «справедливому и прочному миру».

Кроме того, госсекретарь полагает, что Россия якобы может воспользоваться перемирием для перегруппировки своих войск и подготовки наступления.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 апреля председатель КНР Си Цзиньпин заявил о необходимости содействовать перемирию и началу переговоров по украинскому конфликту. Об этом он говорил на встрече в Пекине с президентом Франции Эммануэлем Макроном и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

7 апреля папа Римский Франциск призвал РФ и Украину прекратить с 9 апреля боевые действия на две недели в честь празднования Пасхи. В 2023 году католики будут отмечать Пасху 9 апреля, а православные христиане — 16 апреля.