Берлин, 30 июня, 2023, 16:09 — ИА Регнум. На Западе ошибочно считали Вооружённые силы (ВС) России недееспособными, а теперь убеждаются в обратном, видя, как успешно российские военнослужащие уничтожают западную технику. Об этом говорится в обзорной статье, опубликованной 29 июня в немецком журнале Spiegel.

Иван Шилов ИА REGNUM Ка-52 «Аллигатор»

«Российское оружие стало исключительно эффективно отражать украинские атаки», — говорится в статье.

Авторы публикации отметили эффективность работы российских разведывательно-ударных вертолётов Ка-52, которых также называют «Аллигатор». Они начали охоту на украинскую бронетехнику, в Сеть выложили множество случаев применения «Аллигаторов». Журналисты назвали их бичом для танков НАТО.

«Особенно важны находящиеся на борту шесть противотанковых ПТРК «Вихрь», оснащённых управляемыми ракетами 9К121, способными поражать цели на дальности до 10 километров», — отметили в издании.

В статье сообщили, что действие украинских средств ПВО, в том числе передаваемых Западом ЗРК Gepard, всего 5 км, что позволяет российским вертолётам наносить удары с безопасного расстояния. Для их поражения не хватает и дальности переносных ракетных комплексов Stinger и «Игла». Также украинские самолёты не могут противостоять Ка-52, так как уязвимы перед российскими истребителями.

Другое российское оружие, которому не научились противостоять в ВСУ — дроны «Ланцет». Они опасны для комплексов противоракетной обороны, поэтому ВСУ не может подтянуть ПВО ближе к линии фронта, также этот беспилотник доказал, что способен поражать танки Leopard-2.

«Сейчас атаки этих барражирующих снарядов настолько досаждают украинским солдатам, что подчас заходит речь о некоем кризисе, вызванном «Ланцетами», — говорится в публикации.

Военные эксперты заявили изданию, что российская армия научилась эффективно противостоять тактике ВСУ и в целом действует активнее.

Как сообщало ИА Регнум, на Западе неоднократно признавали эффективность российских вооружений, применяемых в ходе специальной военной операции, в том числе отмечали опасность, которую представляют для ВСУ Ка-52 и «Ланцет». Украинские военнослужащие рассказали New York Times, что российские «Аллигаторы» успешно обходят ПВО и наносят эффективные удары по бронетехнике.

Также в ВСУ признали, что не могут противостоять «Ланцетам». Украинская сторона признали эти дроны одной из главных опасностей. Причём производство одного такого беспилотника обходится гораздо дешевле, чем ракеты для ЗРК С-300. Советник главы минобороны Украины Юрий Сак заявил, что ВСУ не могут перехватывать «Ланцеты», управляемые в режиме реального времени.