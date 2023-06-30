Вашингтон, 30 июня, 2023, 15:37 — ИА Регнум. Бывший президент США Дональд Трамп допустил, что для остановки конфликта на Украине Киеву придётся уступить территории, но Москва могла бы согласиться сохранить какую-то часть за Киевом. Об этом он сказал 30 июня в интервью Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Я думаю, что у них было бы право сохранить многое из того, что они заслужили, и я думаю, что Россия согласится на это. Нужен правильный посредник или переговорщик, а такого у нас сейчас нет», — заявил Трамп.

При этом, что он подразумевает под «заслуженными» территориями, политик не пояснил. Трамп добавил, что все территориальные вопросы будут решаться путём переговоров.

Ранее он не раз говорил, что решил бы конфликт на Украине за 24 часа, если бы был президентом. По его словам, разрешение конфликта не является сложной задачей, но он никогда не рассказывал, как именно мог бы этого достичь. Глава Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, усомнился в этом. Он отметил, что у Трампа была такая возможность, но он не стал глубоко погружаться в ситуацию.

Как сообщало ИА Регнум, в ходе специальной военной операции России на Украине в сентябре 2022 года в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях состоялись референдумы по вхождению регионов в состав России. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что если жители областей проголосуют за, их волеизъявление формализируют безотлагательно. Большинство жителей одобрили это, и 30 сентября президент России Владимир Путин и главы территорий подписали договоры о присоединении, а вскоре — о ратификации договоров о принятии областей в состав России.