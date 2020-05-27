Министерство антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии вынесло на общественное обсуждение проект правительственного постановления об ограничении ассортимента в секонд-хендах. Документ опубликован на сайте МАРТ.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

Совмин Белоруссии нацелился на «введение ограничений на продажу бывших в употреблении одежды швейной и трикотажной, меховых изделий, галантерейных товаров и обуви в одном торговом объекте вместе с новыми товарами». Под фактический запрет рискует попасть ассортимент «стоковых» товаров.

Second Hand предлагается ограничить в интересах государственного концерна «Беллегпром», который пожаловался на уклонение от уплаты налогов импортёров новых готовых изделий — в том числе вышедших из моды. По оценке госконцерна, удельный вес импорта товаров из «вторых рук» составляет десятую часть общего объёма «чистого импорта» потребительских товаров лёгкой промышленности. Ссылаясь на неназванных экспертов, чиновники привели и денежное выражение импорта продукции легпрома категории секонд-хенд — около $250 млн.

Phyrexian Секонд-хенд

«Таким образом, в связи с существенным увеличением объемов реализации товаров типа «Second Hand» на внутреннем рынке за последние несколько лет произошло масштабное перераспределение рынка — от отечественных товаров к импортным, а продажа стоковых товаров под видом товаров типа «Second Hand» создала неравные условия конкуренции для отечественных производителей», — сказано в обосновании ужесточения правил торговли.

Чиновники постсоветской республики неоднократно выступали с критикой предпочтения белорусов одеваться в «секондах» вместо приобретения аналогичных товаров производства Белоруссии. Для стимулирования спроса на белорусские товары легпрома вводились различные ограничительные меры.

Однако в связи с участием в ЕАЭС и других интеграционных проектах существенно ограничились возможности введения запретительных пошлин на импорт одежды, обуви и других товаров. Сказывается также внезапно проснувшееся стремление к членству в ВТО: в странах-партнёрах попросту не поймут откровенно враждебного отношения официального Минска к принципам свободной торговли.

Глава МАРТ Владимир Колтович систематически озвучивает инициативы возврата к тотальному «ручному управлению» экономикой. Вместе со своими коллегами по Совмину и бывшим председателем совхоза над ними министр выступает в авангарде пресловутого «импортозамещения». Тем самым правящая бюрократия демонстрирует враждебность к белорусскому потребителю под плохо оформленным предлогом заботы о белорусском производителе.

Mart.gov.by Владимир Колтович

Читайте об этом: Белорусская экономика: худшее из позднего СССР и ранних 90-х

Если бы пресловутый отечественный производитель действительно интересовал Колтовича со товарищи, то они помогли бы ему, а не воевали против импорта. Однако случайные люди в руководстве Белоруссии не только не знают, что и как делать, но и не желают, чтобы интересы широких масс населения поставили во главу угла другие.

Читайте новости сюжета: Выборы президента Белоруссии

Белорусская бюрократия рассматривает предприятия «Беллегпрома» и прочие огосударствлённые активы (бывшую «общенародную собственность») как источник феодальной ренты. Такое отношение целенаправленно культивируется вот уж четверть века. Соответственно, интересы смердов («народца», по выражению Александра Лукашенко) находятся на 16-м месте.

Лукашенко и другие белорусские чиновники демонстрируют приверженность импортным товарам, в том числе непродовольственной группы. С головы до ног он одет в зарубежные бренды. Отечественному производителю часов «Луч» предпочитает дорогие импортные аналоги. Обещал пересадить чиновников на автомобили белорусской сборки и даже на велосипеды, но не подаёт личного примера. Более того, Лукашенко принимает в дар от бизнесменов люксовые автомобили, что напрямую запрещено антикоррупционным законодательством.

Белорусские производители обуви, несмотря на помощь за счёт налогоплательщиков (к коим относятся и торговцы «секондом»), с трудом выдерживают конкуренцию с импортом из стран Азии, Польши и России. Позорно провалились шумно анонсированные проекты вроде производства белорусских джинсов и прочей продукции.

Обувь в секонд-хенд

Ранее на эту тему: «Беллегпром» оденет белорусов в «элитную» белорусскую «джинсу»

Чиновники и русофобски настроенные местечковые националисты предлагают белорусам одеваться в крестьянские рубахи. Шумно проводят «День вышиванки» (как и многое другое, позаимствованное у украинских националистов). Тем временем тяжёлым остаётся положение белорусских производителей тканей и другой продукции лёгкой промышленности.

Читайте также: Лукашенко распорядился сделать из «дерьма» современное госпредприятие

Усилиями пропагандистов постсоветской республики стало известно, что Белоруссия — это не просто «социально ориентированное государство», но также «Сердце Европы», «Центр Европы» и даже европейская «Восточная Швейцария». Руководство Белоруссии отождествляет Европу с Евросоюзом, закрепляя такое представление в официальных документах и навязывая его всему белорусскому обществу.

Больше материалов на эту тему в сюжете: Санкции США и ЕС в отношении Белоруссии

Отношение к наименее благополучным согражданам на примере ужесточения правил торговли товарами секонд-хенд подтверждает: Белоруссия всё более отдаляется от остальной Европы. Отдаляется не только экономически, хотя и пытается наращивать товарооборот и позиционировать себя «мостом» между» ЕС и ЕАЭС (при этом состоя в ЕАЭС).

Kremlin.ru Перед началом заседания Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе

Отдаляется политически, попирая международное право и даже собственную конституцию. Отдаляется социально, что также видно на примере введения специального налога на безработных и откровенно издевательского пособия по безработице. Отдаляется духовно, официально заявив о существовании отдельной «белорусской цивилизации».

Больше материалов на эту тему в сюжете: Экономический кризис в Белоруссии