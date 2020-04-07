Строительство основанного 20 лет назад Союзного государства России и Белоруссии правительство РФ попыталось реанимировать в прошлом году, но безуспешно: Александр Лукашенко заблокировал подписание пакетного соглашения из 31 «дорожной карты». Москву это нисколько не смутило, и в конце ноября было достигнуто межправительственное соглашение о нефтяном балансе Союзного государства, по которому Россия обязалась поставить в Белоруссию 24 млн т нефти.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

Тогда сторонники воссоединения исторической Руси обвиняли Кремль в «сливе» победы, которая фактически была в руках: без недорогих российских углеводородов хорошего будущего у белорусской экономики не было. Следовательно, не было хорошего политического будущего и у Лукашенко, запланировавшего на лето нынешнего года переоформление своего правления на ещё одну пятилетку.

При всём демонстративном «развороте на Запад», оказании ему различных услуг вроде облегчения российских ответных санкций или торпедирования российского сценария по Украине, господа из Вашингтона и Брюсселя не спешили брать Минск на содержание. Москва же, наученная киевской катастрофой, постепенно сокращала многомиллиардные ежегодные дотации. Идеологи лимитрофной самостийности помогли Лукашенко отчалить от одного берега, но оказались неспособными организовать пристань на другом.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Канатоходец

Уго Чавес приказал «Белнефтехиму», а заодно и всему белорусскому «рыночному социализму» долго жить. Ильхам Алиев сроду не занимался благотворительностью. Все прочие варианты были отработаны ещё во времена предыдущих нефтегазовых войн. К декабрьскому юбилею Союзного государства сторонники его оживления подходили не в лучшем состоянии духа.

И здесь случилось удивительное: Лукашенко потребовал от российских нефтяных компаний снизить стоимость поставок на размер так называемой премии в формуле цены. Новый год наступил с сообщениями о прекращении отгрузки российского «чёрного золота» в адрес белорусских НПЗ. Для поставок не было юридических оснований: был подписан баланс, но не контракты. Лукашенко запретил оформлять сделки, пока российские поставщики не примут его условия.

Воспользовавшись этим предлогом, российские трейдеры переориентировали экспорт в дальнее зарубежье. От такого развития событий существенно выиграл российский бюджет, так как нефть экспортировалась по более высокой цене, с вывозной пошлиной, которая при поставках в Белоруссию традиционно не взимается.

Весьма странная традиция, учитывая, что отказ от взимания пошлины был обусловлен участием официального Минска в интеграционных инициативах Москвы. По логике, коль нет интеграции, то нет и привилегий. Торможение интеграции должно было автоматически приводить к ограничению как минимум преференций во взаимной торговле. Учитывая, что почти половина внешнеэкономической деятельности Белоруссии связана с Россией, это очень сильный рычаг. Однако политическое руководство РФ им почему-то не пользовалось.

С начала года ВВП Белоруссии демонстрировал падение вместо ожидаемого белорусским совмином 0,7% роста по итогам I квартала. К сокращению промышленного производства добавилась дестабилизация валютного рынка. Возможности экономического роста и до «нефтяной войны» были ограничены, а теперь и вовсе перешли в область фантастики. Правительство Белоруссии в этом видит позитив, так как из-за сокращения импорта сокращается отрицательное сальдо внешней торговли.

Белорусские рубли

С Нового года, вплоть до устроенного Саудовской Аравией обвала мировых цен на нефть, для России всё складывалось хорошо. Для Белоруссии плохо: Лукашенко стал закупать так называемую «альтернативную нефть» в Норвегии и других странах, переплачивая огромные суммы из скудного бюджета постсоветской республики.

«Главное, что без премии», — иронизировали белорусские блогеры, когда стало выясняться, что «альтернативная нефть» обходится Белоруссии примерно на четверть дороже.

Покупалась и российская нефть — её завозили противоестественным путём танкерами, через литовскую Клайпеду и далее по железной дороге. Стоимость такой доставки намного дороже, чем по нефтепроводу «Дружба», но и этих объёмов не хватало до полной загрузки. Более дорогая нефть сказывалась на рентабельности производства нефтепродуктов. В цене была вывозная пошлина, но певцы «самостийности» играли на самолюбии Лукашенко: пресловутая премия российским компаниям не уплачивалась.

В жертву «железобетонного требования» Лукашенко были принесены и экономическая целесообразность, и в целом интересы белорусского народа. Чиновники разных уровней стали сообщать, что Москва, дескать, согласилась на поставки «без премии», что российские компании капитулировали.

Из России шли опровержения, но в Минске на них никто внимания не обращал. Таких заявлений в течение марта-апреля было сделано немало. Очевидно, одна из сторон конфликта целенаправленно обманывает общественность всего Союзного государства России и Белоруссии.

В вялотекущую информационную баталию зачем-то включился посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев, заявивший белорусскому гостелеканалу СТВ (эфир 5 апреля): «Сегодня, о чем сказал Александр Григорьевич Лукашенко, Россия приняла практически весь пакет предложений запроса (не говорю просьбы — запроса) белорусской стороны — это абсолютная правда. Де-факто нефть будет поставляться без премий. И вот даже то, что день-два обсуждают уровень той цены, по которой в апреле, именно в апреле, нефть придет в Белоруссию, для экспертов энергосферы оказалось шокирующим».

Government.ru Дмитрий Мезенцев

На следующий день, 6 апреля, российская пресса уже тиражировала заявление пресс-секретаря «Роснефти»: Михаил Леонтьевсообщил о подписанных на предыдущей неделе контрактах и начале поставок. При этом он отметил: премия в цене есть, её размер составляет $5. На такой же размер премии 2 апреля указал министр энергетики России Александр Новак.

Ещё более интересным выглядит опубликованное также 2 апреля интервью посла Белоруссии в России Владимира Семашко, который заявил: «Совсем недавно нам удалось найти взаимоприемлемое решение на текущий 2020 год по условиям поставок российской нефти в Республику Беларусь. Это решение основано на снижении премии российских нефтяных компаний в формуле цены на нефть на 7 долларов США за тонну. Оставшаяся часть премии в размере 4,7 доллара США за тонну будет компенсирована в рамках межбюджетных отношений Белоруссии и России».

То есть Россия выплатит новую «компенсацию» Белоруссии. Из каких средств, с какой стати, как это соотносится со ссылками правительства на необходимость экономии бюджетных средств, мотивами повышения пенсионного возраста в России и многим другим — гражданам России никто не считает нужным объяснять.

Цитата из к/ф «Государственный чиновник» реж Иван Пырьев. 1931. СССР Чиновники

В свете новой «компенсации» нельзя забывать и о старой — о требовании официального Минска «компенсировать» ему изменение Россией российского налогового законодательства. Речь о «большом налоговом манёвре» в российской нефтяной сфере, в результате которого налоговая нагрузка перемещается в стоимость нефти. Речь о российской нефти и суверенном праве России менять своё налоговое законодательство. Речь о деньгах российских налогоплательщиков, которые правительство РФ обязано направить на решение российских проблем, а не чьих-то неважно где за пределами России.

Если и должна Россия в нынешней ситуации, то должна она прежде всего исполнить все те благие пожелания, которые записаны в её Конституции.

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