Минск, , 15:03 — REGNUM Минфин России не причастен к проработке механизма компенсации из российского бюджета за поставки российской нефти в Белоруссию. Об этом 25 марта заявил замглавы российского министерства Алексей Сазанов.

«Мы сейчас никакой работы на этот счет не ведём», — сказал замминистра финансов России.

«Я не комментирую чужие заявления», — цитирует «Интерфакс» Сазанова.

Также сегодня, несколькими часами ранее из Минска пришло такое сообщение: «Минфин Белоруссии приступил к взаимодействию с Минфином РФ по выработке механизма межбюджетных расчетов при поставках российской нефти в республику, сообщили агентству «Интерфакс-Запад» в пресс-службе белорусского финансового ведомства».

Агентство процитировало представитель пресс-службы Минфина Белоруссии, который прокомментировал заявленные накануне белорусским премьер-министром Сергеем Румасом условия поставки российской нефти в постсоветскую республику.

«Мы начинаем сотрудничество с Министерством финансов России по выработке механизма», — цитирует агентство"Интерфакс-Запад"слова анонимного белорусского чиновника.

Накануне, 24 марта глава Совмина Белоруссии заявил о достигнутой с Москвой договорённости о поставках российскими компаниями нефти в Белоруссию без премии в цене. По его словам, как сообщает белорусское государственное информагентство БелТА, размер премии составлял $11,7 и теперь правительство РФ компенсирует часть этой суммы.

«Из этой премии $7 снижают компании. То есть компании будут поставлять нефть с премией $4,7. Они будут урегулированы межбюджетными расчетами. То есть правительство Российской Федерации возьмет эти $4,7 на себя», — заявил председатель правительства Белоруссии.

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Напомним, очередная «нефтяная война» с Россией была инициирована Александром Лукашенко в 2019 году под предлогом якобы неоправданного включения так называемой «премии» в стоимость тонны российской нефти при поставках в Белоруссию. Он запретил подписывать контракты с российскими компаниями и, в итоге, поставки российского сырья в другую часть Союзного государства с 2020 года прекратились — за исключением небольших объёмов, поставляемых группой кампаний Михаила Гуцериева.

Правительство РФ проинформировало 21 марта о достижении компромисса с официальными Минском. Согласно официальному сообщению, Россия полностью загрузит белорусские НПЗ.

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