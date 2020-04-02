Минск, , 14:21 — REGNUM Белоруссия рассчитывает нарастить импорт российской нефти без премии в формуле цены российских нефтяных копаний. Об этом в опубликованном 2 апреля интервью «Российской газете» заявил посол Белоруссии в России Владимир Семашко.

«Совсем недавно нам удалось найти взаимоприемлемое решение на текущий 2020 год по условиям поставок российской нефти в Республику Беларусь. Это решение основано на снижении премии российских нефтяных компаний в формуле цены на нефть на 7 долларов США за тонну. Оставшаяся часть премии в размере 4,7 доллара США за тонну будет компенсирована в рамках межбюджетных отношений Белоруссии и России. Поэтому ожидаем, что в оставшуюся часть года нам удастся быстро нарастить объемы поставок и выйти по 2020 году на цифры, близкие к изначально планировавшимся», — сказал белорусский посол.

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По словам Семашко, исключение премиальных выплат из ценообразования российских поставщиков нефти в Белоруссию «решает проблему только текущего 2020 года, да и то если цена нефти не превысит в этом году 40−45 долларов США за баррель». Затем, по мере создания единого рынка нефти и нефтепродуктов Союзного государства, «белорусские и российские НПЗ должны иметь абсолютно одинаковые условия компенсации издержек от «налогового маневра».

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«Безусловно, большую часть из требуемого объема нефти мы будем получать из России, поскольку здесь немаловажную роль играют и удобство логистики, и технологическая ориентация белорусских нефтеперерабатывающих заводов на переработку нефти сорта Urals. Но вместе с тем руководству концерна «Белнефтехим» поставлена задача наращивания объемов собственной добычи нефти с проверенными временем зарубежными партнерами и искать альтернативные источники поставки нефти, чтобы впредь не попадать в затруднительные ситуации», — добавил посол Белоруссии.

Он обратил внимание: общие рынки нефти и нефтепродуктов, газа и общий электроэнергетический рынок создаются в соответствии с договором о ЕАЭС к 2025 году. Союзом приняты соответствующие программные документы.

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«Помимо этого в прошлом году мы сделали попытку разработать и принять дорожные карты по формированию объединенных рынков газа, нефти и нефтепродуктов и электроэнергии, а также по развитию атомной энергетики в рамках Союзного государства с гораздо более сжатыми сроками», — добавил Семашко.

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По его словам, разногласия Москвы и Минска «остаются лишь в подходах сторон к отдельным элементам методологии формирования объединенных рынков, принципам их функционирования».

Напомним, также сегодня, 2 апреля белорусский премьер-министр Сергей Румас заявил, что «цена, по которой мы будем покупать нефть в апреле из Российской Федерации — около $4 за баррель». Также сегодня, 2 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал это заявление журналистам, сказав: «Будет нефть стоить на мировом рынке $4 — купит, не будет — не купит».