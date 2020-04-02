Минск, , 12:40 — REGNUM Белоруссия намерена в апреле импортировать из России 2 млн т нефти по цене около $4 за баррель. Об этом 2 апреля в Минске заявил председатель правительства Белоруссии Сергей Румас.

«Сегодня, думаю, «Белнефтехим» закончит переговоры с российскими компаниями о поставках нефти на апрель. Мы рассчитываем получить 2 млн т», — сказал белорусский премьер-министр.

Румас отметил, что Совмин Белоруссии при переговорах исходит из установки Александра Лукашенко заключать контракты, предусматривающие исключение из формулы цены премий российским нефтяным компаниям.

«Жесткая и последовательная установка главы государства о покупке российской нефти без премии в цене выдерживается правительством. Результатом этой позиции является цена, по которой мы будем покупать нефть в апреле из Российской Федерации — около $4 за баррель», — цитирует госинформагентство БелТА главу правительства Белоруссии.

Напомним, в 2019 году Александр Лукашенко заблокировал подписание пакетного соглашения с Россией об углублении экономической интеграции в формате Союзного государства. Он также приказал не подписывать контракты с российскими поставщиками нефти, пока те не откажутся от так называемой премии в формуле ценообразования. В итоге с 2020 года основные поставщики российской нефти прекратили поставки в Белоруссию, которая стала переплачивать за «альтернативную нефть» — в том числе перекупленную экспортную (с экспортной пошлиной).

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