Минск, , 21:08 — REGNUM Объём ВВП Белоруссии за январь — февраль 2020 года в текущих ценах составил 19,5 млрд белорусских рублей — на 0,6% меньше в сопоставимых ценах уровня января — февраля 2019 года. Об этом 16 марта проинформировал Национальный статистический комитет Белоруссии.

«Индекс-дефлятор ВВП в январе — феврале 2020 г. по отношению к аналогичному периоду предыдущего года составил 103,7%», — сказано в официальном сообщении по итогам первой оценки валового внутреннего продукта Белоруссии.

Нацбанк Белоруссии на 16 марта (дату публикации отчёта Белстата) установил обменный курс 2,34 бел.руб. за $1. Таким образом, ВВП Белоруссии за январь — февраль 2020 года составляет $8,3 млрд в долларовом эквиваленте.

При падении ВВП в целом объём производства промышленной продукции в январе-феврале снижен на 3,3% — до 17,2 млрд бел. руб. ($7,35 в эквиваленте), а объём сельхозпроизводства вырос на 6% до 1,88 млрд бел.руб. (без малого $0,8 в эквиваленте). Объем инвестиций в основной капитал за январь-февраль нынешнего года вырос на 0,9% к прошлогоднему двухмесячному уровню до 3,32 млрд. бел.руб. (почти $1,4 в эквиваленте).

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Белстат сообщил также, что несмотря на падение ВВП реальные располагаемые денежные доходы населения в январе выросли на 6,8% к уровню января 2019 года. Речь о денежных доходах за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированных на индекс потребительских цен на товары и услуги (инфляцию).

«В общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 62,9%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, — 7,7%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению) — 24,4%, доходы от собственности и прочие доходы — 5%», — уточнили в статкомитете.

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Напомним, согласно подписанным Александром Лукашенко указам N401 «О параметрах прогноза социально-экономического развития Республики Беларусь на 2020 год» и N402 «Об утверждении Основных направлений денежно-кредитной политики Республики Беларусь на 2020 год» ВВП Белоруссии в 2020 году должен вырасти на 2,8%, экспорт товаров и услуг — на 3,6%, производительность труда по ВВП — на 2,6%, реальные располагаемые денежные доходы населения — на 2,4%, а ПИИ составят $1,7 млрд (без учёта задолженности прямому инвестору). Независимые эксперты ещё в ноябре 2019 года назвали утверждённый Лукашенко официальный прогноз несбыточным, откровенно прожектёрским.