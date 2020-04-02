Минск, , 20:30 — REGNUM Российская госкомпания «Роснефть» подписала с белорусскими НПЗ контракты на поставку нефти: заводы получат сырьё на ранее заявленных компанией условиях — с премией $5 за тонну. Об этом сегодня, 2 апреля сообщила телекомпания «НТВ».

Ранее, 23 марта «Роснефть» сообщала, что решение о возобновлении поставок в Белоруссию принято на условиях премии $5 за тонну к цене, которую предлагала компания. До этого премия компании определялась в размере $12.

Официальный представитель «Транснефти» Игорь Дёмин сообщил: «Пока документов для оформления маршрутных поручений не было. Графиком поставки предусмотрены, и заявка «Роснефти» на поставки есть».

Напомним, что также сегодня, 2 апреля председатель правительства Белоруссии Сергей Румас заявил, что в апреле Белоруссия намерена импортировать из России 2 млн т нефти по цене около $4 за баррель. Он также сообщил, что Совмин Белоруссии при переговорах исходит из установки Александра Лукашенко заключать контракты, предусматривающие исключение из формулы цены премий российским нефтяным компаниям.

В 2019 году Лукашенко запретил подписывать контракты с российскими поставщиками нефти, пока те не откажутся от так называемой премии в формуле ценообразования. Был подписан союзный баланс на 24 млн т нефти в 2020 году, но не были подписаны контракты и с 1 января поставки для белорусских НПЗ прекратились. Белоруссия стала переплачивать за «альтернативную нефть» — в том числе российскую с экспортной пошлиной.

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