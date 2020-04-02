Минск, , 21:22 — REGNUM Стоимость российской нефти для разных покупателей зависит от разных факторов. В частности, для Белоруссии нефть поставляется беспошлинно, и российские компании согласились снизить свою премию с $12 до $5 с каждой тонны. Об этом 2 апреля в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявил министр энергетики РФ Александр Новак.

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«Как я полагаю из тех переговоров, которые мы вели, что шла речь именно о размере премии, которая как бы должна быть у компании, которая была снижена в соответствиями с договоренностями с 12 долларов до 5 долларов. Поставки нефти, естественно, будут в соответствии с ценой, которая формируется на рынке, за минусом экспортной пошлины, поскольку между нашими странами поставки идут беспошлинные. Это как раз и создает нам конкурентные преимущества по отношению к другим поставщикам. Наша нефть из-за этого процентов на 20 дешевле, чем другая нефть даже в сопоставимых транспортных условиях. А если учесть, что у нас еще и расстояния достаточно близки, поставки по трубе, — здесь у нас еще больше возможностей для конкуренции», — сказал Новак.

Он сообщил цену поставки: «Это рынок минус, соответственно, экспортная пошлина и 5 долларов премия».

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Также сегодня, 2 апреля, было опубликовано интервью с послом Белоруссии в России Владимиром Семашко, который заявил: «Совсем недавно нам удалось найти взаимоприемлемое решение на текущий 2020 год по условиям поставок российской нефти в Республику Беларусь. Это решение основано на снижении премии российских нефтяных компаний в формуле цены на нефть на 7 долларов США за тонну. Оставшаяся часть премии в размере 4,7 доллара США за тонну будет компенсирована в рамках межбюджетных отношений Белоруссии и России».

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