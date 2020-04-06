Минск, , 17:09 — REGNUM Российская госкомпания «Роснефть» опровергла сообщение чиновников Белоруссии о поставках российской нефти в постсоветскую республику якобы без премии по цене $4 за баррель. Пресс-секретарь российской компании Михаил Леонтьев заявил Sputnik, что Роснефть сообщала о начале поставок еще в пятницу, когда получила подписанные контракты от покупателей, и премия в цене есть.

«Он отметил, что в основе сделки — прежняя формула: рыночная цена плюс 5 долларов премии за каждую тонну нефти. До так называемого «нефтяного спора» между Москвой и Минском премия составляла 12 долларов за тонну», — сказано в сообщении Telegram-канала «Sputnik Ближнее зарубежье».

Напомним, посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев 5 апреля в эфире белорусского государственного телеканала «СТВ» рассказал про «пакетное предложение, которое подготовило Минэнерго РФ, и которое сегодня начало реализовываться с заключением контрактов на апрель». Дипломат заявил: «Россия приняла практически весь пакет предложений по запросу белорусской стороны. Де-факто нефть будет поставляться без премии».

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До этого, 2 апреля, российский министр энергетики Александр Новак рассказал об условиях возобновления поставок российской нефти в Белоруссию: «Это рынок минус, соответственно, экспортная пошлина и 5 долларов премия».

Тем не менее официальный Минск настаивает, что поставки российской нефти осуществляются без премии в цене, убеждая в этом общественность Белоруссии и России. Принципиальное требование к российским компаниям отказаться от премии озвучил в 2019 году Александр Лукашенко. Получив отказ российских компаний, он заблокировал подписание контрактов с ними и стал переплачивать из белорусского бюджета за «альтернативную нефть» из Норвегии и других стран.

Больше информации об этом в сюжете: Нефтегазовый конфликт России и Белоруссии