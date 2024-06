Попытку ввести термин «лесные братья» в позитивный контекст предпринял рупор белорусского госагитпропа — «Белтелерадиокомпания». В воскресном эфире программы «Главный эфир» первого телеканала государственного медийного холдинга был продемонстрирован сюжет «По ком звонят колокола».

Марина Захарова ИА REGNUM Хатынь

Сюжет был приурочен к 77-летию уничтожения карателями белоруской деревни Хатынь вместе с жителями. Кто уничтожил Хатынь — «Белтелерадиокомпания» по некоторым причинам не уточнила. Возможно, готовится новый взгляд на «боевой» путь 118-го полицейского батальона — начало уже положено.

Факты в материале: В Белоруссии легально прославляют гитлеровских пособников

Название сюжета почти полностью совпадает с названием знаменитого романа Эрнеста Хемингуэя «По ком звонит колокол» (For Whom the Bell Tolls) о гражданской войне в Испании. Вряд ли охранители из постсоветской республики стремились намекнуть на предпосылки гражданской войны в современной Белоруссии. Вероятно, название телесюжета должно вызывать ассоциации с грандиозным, построенным при СССР и дополненным в постсоветский период мемориальным комплексом «Хатынь», одним из символов которого является колокол.

Название белорусской деревни стало именем нарицательным. Не случайно «Одесской Хатынью» назвали трагедию 2 мая 2014 года — тогда необандеровцы заживо сожгли в Доме профсоюзов сограждан, протестовавших против госпереворота.

Читайте об этом в материале: Пятая годовщина «Одесской Хатыни»: Белоруссия помнит

Продемонстрированный 22 марта телесюжет государственный медиахолдинг опубликовал отдельно, однако через несколько часов удалил его со своего сайта. Весь выпуск воскресного пропагандистского продукта, включая скандальный телесюжет, доступен на официальном YouTube-канале госструктуры.

Цитата из программы «Главный эфир» телеканала «Беларусь 1»

Интересное начинается уже с первых минут сюжета, частью которого является репортаж с мест сожжённых деревень и интервью с известным белорусским архивистом. Сразу же возникает диссонанс между советской и постсоветской трактовкой событий Великой Отечественной войны.

«2 миллиона 230 тысяч. Погиб каждый четвёртый», — гласит надпись на мемориале в Хатыни, продемонстрированная в репортаже, включённом в начало сюжета.

Глава «Белтелерадиокомпании» Иван Эйсмонт как будто не видел этих кадров. Анонсируя сюжет, он заявил о трагической странице истории Белоруссии, «где погиб каждый третий».

Спекуляция на теме «каждого третьего» — мода начала этого века, заданная Александром Лукашенко. Преувеличение численности погибших совсем не вяжется с отрицанием госагитпропом постсоветской Белоруссии характера Отечественных войн.

Читайте на эту тему: Официальный Минск совсем запутался: Войны «не наши», а победы — «наши»

Возможно, некоторым покажется, что невозможно выражать своё мнение в условиях тирании, сохранять честность и порядочность, придерживаться хотя бы подобия журналистской этики. Действительно, это нелёгкая задача, особенно когда жена возглавляет пресс-службу «высшего должностного лица». Однако братьям Бельским было ещё труднее — справились, спасли себя и многих других. Похоже, в Белоруссии таких не осталось.

Любопытно название предыдущего сюжета этой же телепрограммы — «Белорусский Нотр-Дам»: полуразрушенный костёл в белорусской деревне вполне серьёзно сравнили с известным парижским собором. Дефицита в нелепых преувеличениях у «Белтелерадиокомпании», похоже, не будет до самого последнего эфира.

Читайте материалы сюжета: Сохранение памяти о Великой Отечественной войне

Скриншот страницы сайта Национального архива Белоруссии

Автор телесюжета на тему военной трагедии Нина Можейко сообщила, что судьба Хатыни постигла 9 тысяч 200 населённых пунктов БССР — «столько было сожжено полностью или частично вместе с жителями».

На сайте Национального архива доступна БД «Белорусские деревни, сожжённые в годы ВОВ». В базе данных значится 9097 деревень.

Интервью БТ дал ведущий научный сотрудник Национального архива Белоруссии Вячеслав Селеменев — человек, чья компетентность ни у кого не вызывает сомнений. Он сообщил, что изначально подсчёт был сделан местными органами власти по состоянию на 1 января 1945 года.

Селеменев также рассказал о целях, которые ставили перед собой каратели. Пособники оккупантов из числа предавших Родину советских граждан снова остались за кадром.

«Особенно в 1943—1944 годах составной частью всех этих операций, кроме военной, было уничтожение населения или угон его на принудительные работы и конфискация сельскохозяйственной продукции, — отметил Селеменев. — Уничтожение людской базы партизанского движения. То есть «уничтожаем население — значит, не будет пополнения партизанских отрядов».

Далее сотрудница «Белтелерадиокомпании», непонятно зачем ввернув оговорку об отличиях между итальянскими и советскими партизанами, поведала: «Именно Витебская область стала передовиком. «Лесные братья» организовались в начале войны. Она же первой попала под раздачу. Самая известная карательная операция на Витебщине — с циничным названием «Зимнее волшебство».

Белоруссия сегодня: Белорусские и британские десантники проводят тренировку «Зимний партизан»

Цитата из программы «Главный эфир» телеканала «Беларусь 1» Вячеслав Селеменев, ведущий научный сотрудник национального архива Белоруссии

Использование жаргона при создании телесюжетов на такие темы, видимо, является фирменным почерком государственного медийного холдинга. Однако в данном случае это не самая большая проблема.

Советские партизаны никогда не называли себя «лесными братьями» — этот термин появился в послевоенной литературе применительно к прибалтийским националистическим незаконным вооружённым формированиям, оказывавшим сопротивление Красной Армии во время наступления в ходе Великой Отечественной войны, а также советской власти в послевоенный период. Прибалтийские «лесные братья» так себя не называли — это неофициальное именование появилось уже после войны и закрепилось в историографии периода позднего СССР.

Что точно не является преувеличением, так это совершенно чёткое представление наших ветеранов о «лесных братьях». Вряд ли «главный телеканал страны» не знает об этом. Вряд ли была ошибка или недосмотр — цензоры на БТ просматривают каждый кадр, беспощадно режут «ляпы» всех, включая членов правительства и Лукашенко.

Ещё ранее на эту тему: Лукашенко лжёт о святом: «Беларусь первой приняла на себя страшный удар»

Скорее всего, дело в другом: чиновничья «идеологическая вертикаль» Белоруссии последовательно продолжают внедрять в общественное сознание ревизионистские мифы. Для этого используется широкий арсенал так называемых консциентальных войн — от создания новых нарративов до вкладывания новых смыслов в старые термины. Поэтому и появляются новые трактовки известных страниц истории, отдельных фактов и личностей, а иногда даже и таких массовых движений, как партизанское на оккупированных территориях СССР.

В конце прошлого века никому бы в голову не пришло назвать советских партизан «лесными братьями». До этого не додумались даже в Джеймстаунском фонде, столь горячо любимом новым окружением Лукашенко из числа представителей нетрадиционной геополитической ориентации.

Марина Захарова ИА REGNUM Хатынь

С началом «белорусизации», целью которой является синтезирование новой идентичности белорусов под искусственно созданную политическую оболочку, ускорилось выхолащивание «красной» символики и реабилитация националистической, русофобской, сепаратистской. Поэтому уничтожается русскоязычная топонимика, поэтому идёт «война памятников», поэтому щедро финансируется создание мифологии о «тысячелетней белорусской государственности», поэтому у украинских побратимов украден «День вышиванки», а у прибалтийских друзей и партнёров позаимствована позитивная коннотация термина «лесные братья».

Не позволяет усомниться в этом продукт центральных телеканалов Белоруссии — исключительно государственных, полностью подконтрольных специальным службам. Не стоит далеко ходить за примерами — та же «Белтелерадиокомпания» 17 сентября 2019 года приурочила к 80-летию воссоединения Западной Белоруссии с БССР документальный фильм «Мяжа» («Граница»), в котором госагитпроп Белоруссии впервые заявил о «советской оккупации» соседней постсоветской республики.

Подробнее об этом: Агитпроп Белоруссии заговорил о «советской оккупации» Литвы

Советские партизаны. 1941 — 1945

Аналогично госагитпроп поступал и с другими «красными днями календаря». Наполняя выхолощенную дату 7 ноября новым смыслом, в официальном поздравлении соотечественников с Днём Октябрьской революции Лукашенко заявил: «Идеалы революции стали символом возрождения многих народов мира, воодушевили их на борьбу за свободу и равноправие. Впервые было создано белорусское государство, реализовавшее законное право нашего народа на самоопределение, развитие самобытной культуры, укрепление национального единства. Самоотверженным трудом мы преобразили родной край. Совершив ратный подвиг, отстояли независимость страны. Сохранив лучшие достижения советской эпохи, построили суверенное государство».

Мнение белорусских левых: «Единственный выход из сегодняшнего «болота» — возврат к социалистическим ценностям»

День Победы 9 мая 2019 года «Белтелерадиокомпания», а также другие далёкие от объективности и правдивости госСМИ ухитрились подать так, чтобы не было ни единого упоминания о шествиях «Бессмертного полка» в Минске, Бресте и других городах Белоруссии. Даже идейные наследники полицаев оказались честнее — в том смысле, что упомянули, опубликовали фотографии с мест событий, хотя и сопроводили их своими комментариями.

Изложение старых историй на новый лад идёт «без гвалта и мордобоя» — как и завещал главный идеолог Белоруссии. В телесюжете «По ком звонят колокола» использован репортаж из приграничной с Латвией белоруской деревни Росица (Витебская область), в котором отмечено: «13 февраля 1943 года здесь были сожжены 1528 человек — это 10 Хатыней сразу».

В сюжете рассказано также о трёх белорусских женщинах: «Каждая из них прошла через латвийский концлагерь Саласпилс».

Упоминание о Саласпилсе как о концлагере необычно в контексте ревизионизма — восходящего тренда официальной историографии Белоруссии. В соседней Латвии давно уже реабилитированы не только «лесные братья», возведённые в наспех сделанный пантеон национальных героев, но и гитлеровские пособники, в том числе легионеры SS.

Новости сюжета:Преступления против памяти о Второй мировой войне

Саласпилсский концлагерь. Декабрь 1941 года

Саласпилсский концлагерь в Латвии официально не называют таковым. Власти постсоветской прибалтийской республики настаивают на сглаженных до кощунства формулировках и весьма нервно реагируют, когда концлагерь называют концлагерем. Однако факты остаются фактами, и свидетельские показания выживших узников, в том числе доживших до наших дней, пока ещё не позволяют латвийским неонацистам преследовать хранителей исторической памяти в судебных процессах.

Видимо, власти Латвии ждут, пока умрёт последний свидетель Саласпилса, чтобы окончательно развязать себе руки и применить политические репрессии к диссидентам. Сейчас в Латвии подвергаются преследованиюЮрий Алексеев и другие активисты антифашистского движения. В соседней Литве который год медленно убивают антифашиста Альгирдаса Палецкиса. На Украине необандеровцы убивают своих оппонентов тысячами, причём открыто и средь бела дня — как Олеся Бузину в Киеве, как «антимайдановцев» в Одессе, на автостраде под Корсунем, в Донбассе, в тайных и неофициальных тюрьмах.

Подробнее об этом в материалах сюжета: Гражданская война на Украине

Сближение постсоветских лимитрофов на основе русофобии, подпитываемого ею ревизионизма и кровавого самостийного политического прожектёрства — явление закономерное. Для полноты картины сомкнутого вокруг России кольца анаконды («санитарного кордона») явно недостаёт Белоруссии. Этот пробел заполняется сегодня, на наших глазах, в год 75-летия Великой Победы.

Больше материалов на эту тему в сюжете: Нациестроительство в Белоруссии