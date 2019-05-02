Пятая годовщина «Одесской Хатыни»: Белоруссия помнит

Минск, , 16:59 — REGNUM Не только в Одессе, но и в городах Белоруссии вспоминают погибших 2 мая 2014 года в одесском Доме профсоюзов. В социальных сетях граждане напоминают об обстоятельствах массового убийства и обсуждают причины, по которым виновные до сих пор официально не названы и не понесли заслуженного наказания.

«2 мая 2014 года в Одессе произошла трагедия, ставшая одним из самых страшных эпизодов внутриполитического кризиса на Украине, — напомнила гражданский активист из Витебска Эльвира Мирсалимова. — Вспыхнувшие в центре города столкновения между сторонниками и противниками «евромайдана» переросли в массовые беспорядки. Активисты «антимайдана» попытались укрыться в Доме профсоюзов, но евромайдановцы забрасывали здание «коктейлями Молотова», вели по окнам стрельбу и подожгли центральные двери здания, откуда огонь стал распространяться вверх по этажам. Тех же, кому удавалось вырваться из горящего здания, экстремисты потом жестоко избивали и убивали. Боясь попасть в руки к радикалам, люди не покидали Дом профсоюзов, в результате погибли 48 человек, ещё почти 250 пострадали. Расследование обстоятельств трагедии и судебный процесс по данному инциденту тянется уже пять лет, однако результатов до сих пор нет».

Лидер белорусского общественного объединения «Гражданское согласие» Артём Агафонов, оппонируя местному русофобу, напомнил: «Флаг, под которым украинцев ровно 5 лет назад сжигали живьём, спокойно и открыто висит на посольстве Украины».

«После трагедии 2014 года в моем родном городе, ежегодно #2мая возлагаю цветы городу-герою #Одесса на площади Победы в Минске. Для меня это уже стало традицией. Сегодня было так», — рассказал Андрей Майслоним, сопроводив сообщение фотографией с минской площади Победы.

Многие другие белорусские гражданские активисты поместили на своих страницах траурные иллюстрации и перепечатки из СМИ о пятилетней трагедии, получившей известность также как «Одесская Хатынь» — по аналогии с белоруской деревней, жителей которых сожгли в амбаре каратели во время Великой Отечественной войны. ООН и друге международные организации также напомнили о траурной дате.

Государственное телевидение Белоруссии предпочитает не акцентировать на ней внимание, напоминая о пожарах в минских квартирах и на одном из полигонов, сообщая о дефиле кошки на подиуме в Марокко и тому подобном. Telegram-каналы — напротив, акцентируют внимание на памятной дате и анализируют как причины, так и уроки пятилетней трагедии в Одессе.

«Сейчас империя требует, чтобы Одесса была отмщена и освобождена. С годами эта жажда становится всё более холодной и расчётливой, но не ослабевает», — пишет Telegram-канал «Бульба престолов», специализирующийся на белорусской проблематике.