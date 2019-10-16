Вильнюс, , 10:05 — REGNUM Генеральная прокуратура Литвы просит продлить содержание под стражей литовского политика и общественника Альгирдаса Палецкиса, который в тюрьме находится уже год, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 16 октября. Прошение о продлении задержания на три месяца официально передано в суд, который объявит своё решение в ближайшие дни. До этого суд безропотно весь год продлевал задержание по каждому обращению прокуратуры.

В свою очередь, как пишет прибалтийское новостное агентство BNS, по словам адвоката Палецкиса Альгиса Пятрулиса, его подзащитный при росте 1,90 метра сильно потерял в весе и сейчас весит 60 кг. Из-за резко ухудшившегося здоровья он в августе-сентябре был помещён в больницу. Анализы крови показали тяжёлое состояние организма, сам Палецкис жалуется на острые головные боли.

Альгирдаса Палецкиса уже год содержат под стражей, не передавая обвинения в суд, по подозрению в организации «шпионской сети». По этому делу вместе с ним, по утверждению прокуратуры, проходит ещё группа неназванных лиц.

Сам Палецкис из тюрьмы написал несколько писем, в которых утверждает, что из него хотят выбить признательные показания, а его заключение под стражу — это месть за попытку разобраться в трагических событиях 13 января 1991 года у Вильнюсской телевышки. Эти события в Литве исключительно трактуются как «советская агрессия», но сам Палецкис начал собирать доказательную базу, включая свидетельства ещё живых очевидцев, которая наглядно показывает, что жертвы столкновения тех дней погибли не от рук псковских десантников, а от литовских снайперов, целью которых было продемонстрировать миру безжалостное подавление бунта советской армией.

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