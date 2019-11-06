Минск, , 23:01 — REGNUM «Осень 1917 года кардинально изменила ход мировой истории. Ознаменовала начало новой эры человеческого развития, основанной на принципах социального равенства, справедливости и гуманизма», — сказано в официальном поздравлении Александра Лукашенко, распространённом 6 ноября пресс-службой президента Белоруссии.

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В официальном поздравлении соотечественников с Днём Октябрьской революции сказано: «Идеалы революции стали символом возрождения многих народов мира, воодушевили их на борьбу за свободу и равноправие. Впервые было создано белорусское государство, реализовавшее законное право нашего народа на самоопределение, развитие самобытной культуры, укрепление национального единства. Самоотверженным трудом мы преобразили родной край. Совершив ратный подвиг, отстояли независимость страны. Сохранив лучшие достижения советской эпохи, построили суверенное государство».

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«Убежден, что память о героических событиях и выпавших на долю белорусов испытаниях усиливает духовную связь между поколениями, воспитывает чувство гордости за свой народ, укрепляет согласие в обществе, вдохновляет граждан на созидательные инициативы во благо Родины», — сказано в официальном поздравлении.

Аналитика на эту тему: Почему Лукашенко не отметил столетие БССР?Напомним, 7 ноября является в Белоруссии государственным праздником и выходным днём. С начала ноября Александр Лукашенко находится в ОАЭ, где (по неофициальной информации) проходит курс лечения. Ранее он заявлял, что в Белоруссии «лимит на революции исчерпан» и в дату 7 ноября вложена новая идеология.