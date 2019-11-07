Минск, , 21:38 — REGNUM Белоруссия отметила государственный праздник 7 ноября — День Октябрьской революции. Официальное поздравление согражданам накануне направил Александр Лукашенко — он с сыновьями встретил праздник в ОАЭ. Отсутствие белорусского лидера не помешало гражданам постсоветской республики отметить «красный день календаря» возложениями цветов к памятникам Ленину.

Торжественные мероприятия, посвящённые государственному празднику 7 ноября. Минск © ИА REGNUM

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Участник неформальных торжеств в Минске Дмитрий Кудрявцев рассказал корреспонденту ИА REGNUM о значении Октябрьской революции для белорусов:

Мало кто из современной молодежи задумывается на тему того, насколько идеи Великого Октября актуальны в сегодняшний день. Тем не менее стоит вспомнить хотя бы тот факт, что само существование БССР, а после и Республики Беларусь, стали возможны только благодаря Октябрьской социалистической революции.

Право рабочих на нормированный восьмичасовой рабочий день с достойной оплатой труда в условиях капитализма нынче воспринимаются как некая «небыль» — у сегодняшних граждан РБ есть достойное «право» работать на двух работах и подрабатывать на третьей, чтобы обеспечить сносное существование для себя и своей семьи.

Бесплатные медицина и образование носят всё более декларативный характер, в чём легко убедится любому нуждающемуся в данных услугах.

Во внешней и внутренней политике республика всё больше напоминает некое средневековое ханство, когда основой тех или иных решений становится каприз главного феодала. Конституция, выборы, парламент, суд — все эти громкие слова не имеют ничего общего с реальностью, в которой мы живём. Докатились до того, что даже трагические и одновременно героические страницы нашей истории стали «не нашими войнами».

Единственный выход из сегодняшнего «болота» — возврат к социалистическим ценностям и принципам, возрождение общества на основе принципов, провозглашенных большевиками в далеком 1917-м году.