Минск, , 16:09 — REGNUM Среди кратких упоминаний белорусскими государственных СМИ о 80-летии воссоединения Западной и Восточной Белоруссии в 1939 году нашлось место и ревизионизму. СССР был представлен агрессором, как и гитлеровская Германия, а Польша и Прибалтика наряду с «белорусами» — потерпевшими.

17 сентября 1939 года начался Освободительный поход Красной Армии на территорию разгромленной III Рейхом польского государства II Речи Посполитой Иван Шилов © ИА REGNUM

17 сентября, когда белорусская общественность отмечала неофициальный День воссоединения белорусского народа, государственная Белтелерадиокомпания выделила десятки часов на развлекательные программы сомнительного содержания и минуты — на упоминания о 80-летнем юбилее начала Освободительного похода Красной Армии. По итогам начавшегося 17 сентября 1939 года похода на разгромленную вермахтом польскую территорию произошло объединение Западной Белоруссии с УССР и Западной Белоруссии с БССР.

Ближе к полуночи, в конце эфира низкорейтингового государственного белорусскоязычного телеканала «Беларусь 3» был показан новый документальный фильм «Мяжа» («Граница») производства государственной телекомпании «Беларусьфильм». Кинолента создана при участии министерства культуры в 2019 году, режиссёром указан Евгений Сетько.

Говоря о событиях 1939 года, представитель белорусского официоза заявил, что у них уже «устоялась» такая точка зрения: война для белорусов началась не 22 июня 1941 года как Великая Отечественная война, а 1 сентября 1939 года, потому как тысячи белорусов воевали в частях польской армии. Нашлось место и штампам в духе прибалтийских русофобских этнократий — в фильме прямо было заявлено о «советской оккупации», что ранее позволяли себе лишь маргиналы из прозападной националистической оппозиции.

«Однако у Сталина был план передачи Вильно Литве, чтобы задобрить оккупацию их страны», — сообщил диктор в документальном фильме («Беларусьфильм», минкультуры РБ, 2019).

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