Вильнюс, , 14:02 — REGNUM В Литве на полгода дислоцируют порядка 500 военнослужащих США, которые прибывают в страну вместе с 30 танками Abrams, с 25 боевыми машинами пехоты Bradley и 70 единицами другой техники, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 25 сентября. Переброску сил США анонсировало министерство обороны Литвы.

По словам главы литовского военного ведомства Раймондаса Кароблиса, это решение стало результатом долгих переговоров с США о долгосрочной дислокации американских военных на территории Литвы.

Батальон США будет размещён около крупнейшего литовского военного полигона в Пабраде, на востоке страны, неподалёку от границы с Белоруссией.