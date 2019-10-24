Калининград, , 14:39 — REGNUM Вместе со стратегическими бомбардировщиками ВВС США B-52, которые 23 октября, отработали бомбовые удары на авиаполигоне у границы с Калининградской областью в Литве, в воздух были подняты самолёты-разведчики НАТО, задача которых была исследовать реакцию ПВО Балтфлота в Калининградской области, подтвердило литовское минобороны, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 24 октября.

В литовских СМИ об этом пишут, как о «ловушке для русских». Если Балтфлот проигнорировал полёты бомбардировщиков США вдоль своей границы, то упустил возможность наблюдать за всей траекторией и спецификой манёвров, а если все силы наблюдения со стороны Балтфлота были задействованы, то эти сигналы перехватили самолёты-разведчики НАТО, получив данные о системе ПВО по защите Калининградской области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с высоты в шесть километров два стратегических бомбардировщиков B-52 сбросили 12 инертных бомб BDU 50 в 50 км от границы с Калининградской областью.

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