Вильнюс, , 14:26 — REGNUM

В Литве отреагировали на зреющую в парламенте Литвы инициативу официально провозгласить, что литовское государство и литовцы, как народ, не несут ответственности за Холокост, поскольку «Литва была оккупирована, а народ — повергнут», сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 30 декабря.

«Если почти все литовские евреи были истреблены с помощью своих литовских сограждан, то литовский народ, как коллективный субъект (поскольку таким себя провозглашает в современности) хотя бы морально ответственен за убийства своих сограждан и памяти о тех убийствах. Правовой коллективной ответственности нет, конечно же, но моральная и этическая — неизбежна», — написал на своей странице в социальной сети Facebook лектор Университета Витаутаса великого Альгирдас Давидавичюс, прикрепляя к своей записи снимок антисемитской литовской агитации от 1923 года, как подтверждение, что ненависть к евреям в Литве зрела не один год до Холокоста.

Напомним, в Литве во время Холокоста было уничтожено свыше 95% всех евреев, около 200 тыс. (по иным данным 220 тыс.) человек. Почти все были убиты самими литовцами, а массовые казни начались ещё до прихода нацистов в Литву.