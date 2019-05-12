Вильнюс, Литва, , 09:00 — REGNUM

В Литве сегодня, 12 мая, проходят выборы президента страны, которые совершенно точно не ограничатся одним туром. В бюллетенях избирателей — 9 фамилий. ИА REGNUM коротко представляет каждого кандидата.

Кандидат Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Ингрида Шимоните, кандидат от партии «Союз Отечества» — Христианские демократы Литвы (консерваторы), действующий депутат Сейма Литвы, занимала пост министра финансов в правительстве Андрюса Кубилюса во время экономического кризиса в 2008—2009 году. Ингрида Шимоните — бесспорный главный феномен президентской кампании 2019 года. Именно при её власти Литва взяла на международном рынке кредиты для поддержания экономики во время финансового кризиса под процентную ставку в три раза выше, чем предлагал Литве МВФ. Именно при ней в Литве, единственной стране в ЕС, были сокращены пенсии, что позже было признано антиконституционным решением. Именно при ней в Литве повысили налоги, убрали социальные выплаты и пособия, а экономика упала в глубокий штопор, из которого страна не выбралась до сих пор. Простая логика подсказывает, что лицо с таким шлейфом в принципе не может выдвинуться на главный пост в стране — такое лицо должны клеймить, ненавидеть и даже не дать возможности собрать подписи в поддержку своего выдвижения. Но именно она — главный претендент на пост следующего президента Литвы. Во многом, от риторики до внешнего вида, очень похожа на уходящую президента Далю Грибаускайте. Без семьи и детей. За неделю до выборов Шимоните занимала первую строчку рейтингов кандидатов.

Гитанас Науседа, экономист, в прошлом советник президента крупнейшего в Литве банка скандинавского капитала SEB (шведская финансовая группа со штаб-квартирой в Стокгольме). Весь последний год, кроме финального месяца кампании, являлся фаворитом рейтингов, на выборах выступает как независимый и непартийный кандидат. Представитель литовского высшего класса. Критики обличают Науседу за попытки снизить своё состояние (свой дом премиум-класса в престижном районе Вильнюса он в декларации оценил в стоимость средней «хрущёвки» в спальных районах города, таким образом избежав налога на недвижимость) и неточные экономические прогнозы. Например, накануне финансового кризиса 2008−2009 годов он публично призывал жителей срочно брать ипотеку, поскольку таких «низких цен», как тогда, на недвижимость может больше никогда не быть. «2008 год может стать лучшим временем купить недвижимость. Покупатели, которые ещё выжидают, рискуют дождаться такого времени, что цены вновь начнут расти», — призывал экономист. В реальности оказалось, что на тот момент сформировался «пузырь», который оглушительно для людей и экономики разорвался — цены на недвижимость упали в два раза и больше никогда, в том числе и до сегодняшнего времени, не возвращались на отметку 2008 года. Процентные ставки при этом, в тот момент были самыми невыгодными для населения. В 2018 году Науседа неосторожно заявил, что не надо питать иллюзий, что Литва вернётся по количеству населения на уровень 1989 года. «Такая и не нужна», — сказал он. За неделю до выборов Науседа занимал вторую строчку в рейтингах кандидатов и гарантированно проходил во второй тур выборов.

Саулюс Сквернялис, действующий премьер-министр Литвы, в прошлом глава МВД, генеральный комиссар полиции Литвы, начинал карьеру с должности инспектора дорожной полиции. Снискал в Литве славу простого, достаточно резкого и прямолинейного политика, которого как за глаза, так и открыто в социальных сетях оппоненты называют «мент». Во время предвыборной кампании стал самой нелюбимой персоной литовских СМИ, которые докопались до эпизодов его биографии 20-летней давности, в его бытность простого инспектора дорожного движения. Ничего крамольного в итоге найдено не было, но практически в ежедневном формате СМИ публиковали намёки на то, что он мог быть в те времена взяточником (напрямую это слово не упоминалось), что Сквернялис — диктатор, а избрание его президентом отбросит Литву назад от прогресса и Литва «станет Россией». Или, «что хуже», Белоруссией. Сквернялис, кстати, как и Науседа, также оценил свой шикарный дом на побережье реки под Вильнюсом в скромную сумму двухкомнатной обычной квартиры. И тоже ушёл от налога на недвижимость. Он, как и Науседа, непартийный, а на пост премьера делегирован правящими крестьянами-зелёными просто как фигура, которая стала весьма в Литве популярной при прошлом правительстве. Что характерно, на пост главы МВД его тогда предложила партия «Порядок и справедливость» экс-президента Литвы Роландаса Паксаса. Также, как непартийного. В итоге Сквернялис переметнулся к «аграриям» и возглавил их список на парламентских выборах, приведя партию к бескомпромиссной победе. За неделю до выборов Сквернялис занимал третью строчку в рейтингах кандидатов.

Витянис Андрюкайтис, еврокомиссар, один из старейших политиков Литвы, стоял у истоков основания современной литовской социал-демократии. В Еврокомиссии отвечает за здравоохранение и безопасность продуктов питания. До своей брюссельской должности — министр здравоохранения Литвы в правительстве Альгирдаса Буткявичюса. Сами сотрудники министерства называют его самым успешным министром за почти 30-летнию историю независимости страны. Андрюкайтис — самым последним выставил свою кандидатуру и позднее других начал предвыборную кампанию. Однако за короткий срок он стремительно приблизился к тройке лидеров, единственным показав двойной ежемесячный рост рейтингов среди всех кандидатов. Андрюкайтис по профессии хирург, сам из семьи ссыльных. Один из немногих в президентской кампании, кто высказывался за прямой диалог как с Россией, так и с Белоруссией, избирая при этом подчёркнуто дипломатическую риторику. За неделю до выборов занимал четвёртую позицию в рейтингах кандидатов.

Далее, согласно рейтингам соцопросов, в порядке уменьшения расположены кандидаты, которые даже теоретически не могут пройти во второй тур выборов.

Арвидас Юозайтис, общественный деятель, философ, писатель, драматург, в прошлом один из руководителей Олимпийского комитета Литвы.

Вальдемар Томашевски, депутат Европарламента, глава партии Избирательная акция поляков Литвы — «Союз Христианских семей».

Наглис Путейкис, депутат Сейма Литвы, в 2014 году уже участвовал в президентских выборах и набрал 9,3% голосов избирателей в свою поддержку.

Миндаугас Пуйдокас, член Сейма от смешанной фракции, доктор социальных наук, доцент Каунасского технологического университета, общественный деятель.

Валентинас Мазуронис, депутат Европарламента, в прошлом правая рука смещённого импичментом президента Литвы Роландаса Паксаса, был одним из руководителей партии «Порядок и справедливость», затем переметнулся в ряды сторонников Виктора Успасских и его Партии труда.

Второй тур президентских выборов в Литве состоится 26 мая.