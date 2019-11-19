Вильнюс, , 18:22 — REGNUM Президент Литвы Гитанас Науседа сегодня, 19 ноября, провёл расширенное совещание с руководителями иных ветвей власти в Литве об отношениях с Белоруссией, после которого его советники заявили о желании президента Литвы улучшать отношения с официальным Минском, но не переступая «красные линии», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По словам советницы Науседы по вопросам международных отношений Асты Скайсгирите, главной такой «красной линией» следует считать вопрос Белорусской АЭС и прав человека в Белоруссии.

«Он повторил, что открыт для диалога, но, разумеется, они будут развиваться, не переступая красных линий, а ими являются Островецкая атомная электростанция и права человека», — сказала на брифинге после совещания у президента Скайсгирите.

Как сообщало ИА REGNUM, Литва конфликтует с Белоруссией из-за строительства АЭС. В Литве БелАЭС названа «угрозой национальной безопасности», технологии «Росатома» в стране безапелляционно называются опасными, а Литва на законодательном уровне приняла решение не пропускать электроэнергию с БелАЭС на свою территорию. Пусконаладочные работы БелАЭС начнутся уже в конце 2019 года или начале 2020 года, когда в белорусский Островец привезут ядерное топливо.

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