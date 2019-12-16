Вильнюс, , 16:55 — REGNUM Президенты Литвы, Латвии и Эстонии Гитанас Науседа, Эгилс Левитс и Керсти Кальюлайд 17 декабря в Риге обсудят итоги встречи глав — руководителей стран НАТО в Лондоне, после которой Науседа заявил, что якобы договорился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, что Анкара не будет блокировать обновление планов НАТО по защите Прибалтики и Польши, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 16 декабря.

«Президенты обсудят вызовы безопасности, итоги лондонского саммита НАТО, внимание будет уделено вопросам будущего Европы, многолетнему бюджету ЕС, Брекситу, программе «Восточное партнерство», отношениям с третьими странами и многосторонним форматам регионального сотрудничества», — анонсировала повестку пресс-служба Науседы.

Науседа в Лондоне заявлял, что достиг «прорыва» и Турция не будет блокировать план по обороне Прибалтики, однако об этом объявил только президент Литвы, а позже это косвенно подтвердили другие руководители Прибалтики и министр обороны Польши. Однако от турецкой стороны при этом не было сделано никаких заявлений. Уже после саммита НАТО из Турции поступило заявление, что Анкара не меняла своих планов и не собирается подтверждать обновлённые планы по обороне, пока НАТО не начнёт считаться с политикой Турции в Сирии.

«Победное» заявление Науседы также не совпадало с утверждением представителей Турции во время самого саммита в Лондоне. Как сообщало ИА REGNUM, старший советник президента Турции по вопросам внешней политики Гюльнур Айбет на конференции NATO Engage, которая проходила в рамках встречи лидеров НАТО в Лондоне, фактически подтвердила, что Турция заблокирует новые планы по обороне стран Прибалтики и Польши из-за несогласия внутри альянса. Она выразила претензию, что сегодняшнее НАТО игнорирует ситуацию на свыше 900 км границы Турции с Сирией, которая, подчеркнула Айбет, является внешней границей НАТО.

Тем страннее в итоге выглядело заявление Науседы.