Вильнюс, , 18:38 — REGNUM Президент Литвы Гитанас Науседа внёс в парламент поправки к законопроектам, регламентирующим деятельность спецслужб, в которых предлагает официально разрешить спецслужбам вызывать граждан для профилактических бесед, если есть данные, что «их действия могут нанести ущерб национальной безопасности», сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 20 декабря.

До этого спецслужбы Литвы, в первую очередь Департамент государственной безопасности, и так вызывали и вызывают граждан для бесед, однако такие вызовы несли добровольный характер, а лицо после такого приглашения могло просто проигнорировать встречу с литовскими агентами.