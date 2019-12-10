Вильнюс, , 16:55 — REGNUM Президент Литвы Гитанас Науседа в очередной раз высказался за сохранение санкций Евросоюза в отношении России, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 10 декабря. На этот раз Науседа заявил об этом на встрече с послами стран ЕС, которых он созвал для обсуждения приоритетов перед заседанием глав Европейского совета 12−13 декабря.

«На данный момент нет оснований для отмены санкций против России», — заявил Науседа, говоря, что «санкции ЕС против этой страны должны оставаться в силе до тех пор, пока не будут выполнены все пункты Минских соглашений».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после избрания летом 2019 года на пост президента, Гитанас Науседа прогнозируемо продолжил линию бывшего президента Дали Грибаускайте, которая позиционировала себя, как самый ярый критик России в Евросоюзе.