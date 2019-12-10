Вильнюс, 10 декабря 2019, 16:55 — REGNUM Президент Литвы Гитанас Науседа в очередной раз высказался за сохранение санкций Евросоюза в отношении России, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 10 декабря. На этот раз Науседа заявил об этом на встрече с послами стран ЕС, которых он созвал для обсуждения приоритетов перед заседанием глав Европейского совета 12−13 декабря.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, после избрания летом 2019 года на пост президента, Гитанас Науседа прогнозируемо продолжил линию бывшего президента Дали Грибаускайте, которая позиционировала себя, как самый ярый критик России в Евросоюзе.