Москву опять массово «минировали», людей выводили из зданий, работали спецслужбы и кинологи. На этот раз таинственные неизвестные временно вывели из строя сразу две сотни объектов массового пребывания людей, в том числе и школы. Но учащимся не дают покоя не только таинственные злоумышленники. На этой неделе выяснилось, что новый этап проекта «Московская электронная школа», на котором задумано появление электронных портфолио, уже в работе. Словно капкан, этот механизм навсегда захлопнет в информационных базах образовательной машины персональные данные юных москвичей. Тем временем мэр Москвы Сергей Собянин поставил Стройкомплексу задачу ввести 50 станций метро за ближайшие пять лет.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Заминированная» Москва

5 февраля прокатилась очередная волна сообщений о заложенных взрывных устройствах. На этот раз масштаб получился грандиозным — анонимные звонки рассказали об опасности взрыва в двух сотнях объектов массового пребывания людей, расположенных в Москве и Подмосковье. Под предполагаемый удар попали не только торговые центры, но и здания органов власти, и даже школы. На улицы вывели десятки тысяч людей. Территории обследовали спецслужбы и кинологи с собаками. Все сигналы оказались ложными.

Читайте также: После звонков о минировании были эвакуированы около 50 тысяч москвичей

«Очевидно, что это провокация, это провокационные действия. Я не буду говорить, откуда они могут происходить», — прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Эдуард Бежанов ИА Красная Весна Кинолог с собакой

Доцент департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ Галина Костылева рассказала корреспонденту ИА REGNUM о статистике подобных преступлений, где видна относительно невысокая раскрываемость. Например, в 2017 году из 3027 случаев заведомо ложных сообщений о терроризме только 789 уголовных дел направили в суд с обвинительным заключением, число выявленных лиц, совершивших преступления, составило 836. В 2018 году сообщений зафиксировали меньше — 1530, а в суд направили 677 дел.

Читайте также: Раскрываемость ложных сообщений о терроризме в РФ остаётся низкой — эксперт

«Несмотря на то, что число зарегистрированных преступлений снизилось почти на 50%, можно констатировать, что раскрываемость обозначенных преступлений достаточная низкая», — отметила Костылева.

Добавим, что за подобные преступления грозит наказание до 10 лет лишения свободы. Однако суровая ответственность не остановит злоумышленников до тех пор, пока руки правоохранительной системы не способны до них дотянуться.

Зональные уловки московского транспорта

Обретает очертания ещё один параметр громкого проекта Москвы, реализуемого вместе с Московской областью и РЖД, — Московских центральных диаметров (МЦД). Становится понятен принцип формирования стоимости проезда — зональный. После того, как СМИ написали о разработке новой билетной системы для столичной подземки, стало известно о появлении технологий оплаты по зонам, новых видов билетных носителей и устройств для оплаты проезда.

Mosmetro.ru Метрополитен

Московский метрополитен поспешил заявить, что не планирует введения зональных тарифов.

«Метрополитен по поручению Департамента транспорта создает единую билетную систему для всего общественного транспорта Москвы», — пояснили на предприятии.

Вскоре вице-мэр столицы Максим Ликсутов рассказал, зачем Москве нужна зональная оплата.

«Разрабатываемая московским метро новая билетная система необходима нам для массы полезных вещей: персонализации «Тройки» (карты оплаты проезда — прим. ИА REGNUM ), применения самых современных бесконтактных способов оплаты проезда, новых типов валидаторов и многого другого. Включение в техническое задание зональной оплаты необходимо для интеграции пригородного жд [транспорта] и будущих МЦД, где есть зональная оплата. Также зоны имеются в наземном транспорте при поездках из/в ТИНАО и Зеленоград», — сообщил он.

Читайте также: Зональная оплата московскому транспорту нужна для МЦД — Ликсутов

Переводя на простой язык, МЦД сохранит принципы оплаты проезда, уже существующие на пригородном транспорте. Появятся новые карты оплаты, интегрированные с транспортом Москвы, электроника для их считывания и комфорта пассажиров. Но то, что кошельки жителей Подмосковья получат выгоду от сращивания пригородного и городского транспорта, из слов чиновника явно не следует. Смеем предположить, что в лучшем случае останутся при своих, на тех условиях, что действуют сейчас. А то и вовсе попросят доплатить за дополнительный комфорт новых поездов и за то, что вместо двух билетов с собой в карманах и бумажниках достаточно носить один. Преимущество сомнительное, но когда это останавливало?

Электронные портфолио МЭШ уже в работе

5 февраля мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что уже разрабатываются инструменты для второго этапа «Московской электронной школы» (МЭШ) — появления электронных портфолио школьников.

«Следующая задача, над решением которой мы работаем в настоящее время, — создать инструменты анализа этих больших данных, с помощью которого педагоги смогут анализировать результаты обучения каждого ученика, прогнозировать будущие достижения, выявлять дефицит знаний и навыков и, соответственно, своевременно принимать меры по его ликвидации», — рассказал глава столицы участникам третьей международной конференции под названием «Большие данные: новые возможности мониторинга в образовании».

Mos.ru Московская электронная школа

Собянин считает, электронные портфолио помогут отказаться от ЕГЭ. Эти доводы вдохновили замглавы комитета Госдумы по образованию и науке Бориса Чернышова (ЛДПР). Он заявил, что нововведения помогут выявить талантливых детей на ранней стадии и обеспечить им получение качественного образования в любом вузе, вместо того, чтобы сдавать ЕГЭ.

Читайте также: В Госдуме предложили альтернативу ЕГЭ для московских школьников

«Но некоторые чиновники из образования не видят иной альтернативы единому государственному экзамену. Поэтому министру просвещения Васильевой и руководителю департамента образования и науки города Москвы Калине готов запрос о том, чтобы рассмотреть возможность установления в Москве зоны альтернативной итоговой аттестации школьников, чтобы школьники могли сами выбирать, как определять свою судьбу. Либо по формату написания экзамена повышенного риска — ЕГЭ — где за три часа будет решаться их судьба, либо планомерно участвуя во всех активностях, развиваясь как всесторонняя личность, показывая свою конкурентоспособность», — отметил Чернышов.

То, что электронные портфолио МЭШ могут оказаться намного хуже ЕГЭ, депутату Чернышову, увы, в голову не пришло. Контроль за детьми, по сути, передаётся из рук живых людей, родителей и педагогов, электронным базам, искусственному интеллекту и теневым фигурам. Которые, учитывая опыт нашей страны, сразу же займутся капитализацией нового бесценного ресурса.

Читайте также: Родители ожидают взломов электронных портфолио МЭШ

Government.ru Кибербезопасность

Даже с практической стороны электронные системы не защищены как минимум от взлома и изменения персональных данных. О том, что подобные истории происходят даже с электронными дневниками, рассказала ИА REGNUM жительница Москвы и мать двоих детей Екатерина Николаева. По её словам, при использовании электронных дневников возникают противоречивые ситуации, когда в один день в тетрадях у детей могут стоять пятёрки, а в электронном журнале — тройки.

«По сути, аккаунты могут быть в доступе у кого угодно, нет никакой гарантии от взлома или утечки/изменения информации», — отметила родитель.

С аргументами, почему московским школам не нужны электронные портфолио, предлагаем депутату Борису Чернышову ознакомиться в статье «Зачем Собянину не только МЭШ, но души и частная жизнь школьников?»

50 станций метро в пятилетку

8 февраля мэр Москвы Сергей Собянин воодушевил новыми смелыми планами по строительству метро. На коллегии столичного Стройкомплекса он объявил, что в ближайшие пять лет предстоит построить 50 новых станций подземки.

«Мы с вами, конечно, совершили подвиг, построив за предыдущие годы около 40 станций. Дело-то в том, что в ближайшие пять лет нам предстоит построить ещё 50», — сказал мэр.

Дарья Антонова ИА REGNUM Метро

Впрочем, амбициозные планы по строительству метро в Москве не являются секретом. В центре внимания — Большая кольцевая линия, где будет более 30 станций, а также линии в Новую Москву.

По словам Собянина, эти планы уже имеют финансовое подкрепление. Ранее он рассказывал, что инфраструктурные проекты имеют в основном частное финансирование, когда на один государственный рубль приходится несколько инвестированных. О том, как расплачиваются с такой благотворительностью, прямой информации нет, но хватает косвенной. Например, в проектах транспортно-пересадочных узлов часто оказываются объекты иного назначения — высотные дома, торговые комплексы — уплотняющие столицу, меняющие среду обитания.

Отметим, что перспективы строительства метро, безусловно, радуют жителей московских окраин и пригородов. Но чем ближе к центральным районам города, тем слышнее звучит недовольство. Главное, чего опасаются жители, это возможные техногенные аварии при строительстве, которые могут нанести вред их жилищам. Пугающие примеры действительно есть. Например, в конце января треснуло здание автобазы после ЧП во время строительства тоннеля участка от станции «Текстильщики» до «Нижегородской». Как следовало из объяснений оператора строительства метро АО «Мосинжпроект», тоннелепроходческий комплекс (ТПМК) встретил «водяную линзу», в результате произошёл прорыв грунта. Связаны ли эти события и стоит ли бояться москвичам, проживающим в центре, вопрос остаётся открытым.