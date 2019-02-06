После звонков о минировании были эвакуированы около 50 тысяч москвичей

Москва, , 04:26 — REGNUM Порядка 50 тысяч человек были эвакуированы после сообщений о заложенных взрывных устройствах в Москве.

В рамках реагирования на сообщения о заложенных бомбах были проверены порядка 80 объектов. Взрывчатки найдено не было, сообщает Интерфакс.

Ранее ИА REGNUM сообщало об эвакуации в Москве свыше 20 тысяч человек после предупреждений о заложенных взрывных устройствах. Говорилось о минировании более ста объектов на территории российской столицы.

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