Среда, 6 Февраля 2019 года
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После звонков о минировании были эвакуированы около 50 тысяч москвичей

Происшествия

Проверено 80 объектов

Москва, 6 февраля 2019, 04:26 — REGNUM  Порядка 50 тысяч человек были эвакуированы после сообщений о заложенных взрывных устройствах в Москве.

В рамках реагирования на сообщения о заложенных бомбах были проверены порядка 80 объектов. Взрывчатки найдено не было, сообщает Интерфакс.

Ранее ИА REGNUM сообщало об эвакуации в Москве свыше 20 тысяч человек после предупреждений о заложенных взрывных устройствах. Говорилось о минировании более ста объектов на территории российской столицы.

Читайте ранее в этом сюжете: В Москве более 20 тыс. человек эвакуировано после звонков о бомбах

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