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Около 200 объектов проверено в Московском регионе после сообщений о бомбах

Происшествия

В ходе проверок эвакуированы более 55 тысяч человек

Москва, 5 февраля 2019, 17:59 — REGNUM  Полиция проверила около 200 объектов в Москве и Подмосковье после анонимных сообщений о якобы заложенных взрывных устройствах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«В Москве сообщения об угрозе взрыва получили порядка 110 объектов, в Подмосковье — свыше 70 объектов», — сказал собеседник агентства.

Отмечается, что в общей сложности были эвакуированы свыше 55 тысяч человек, ни в одном из случаев угроза не подтвердилась.

Как передавало ИА REGNUM, днём 5 февраля в правоохранительные органы поступила очередная серия анонимных сообщений о «минировании» различных объектах в Москве и Подмосковье, а также в ряде других российских городов.

Проверки проводятся в школах и высших учебных заведениях, больницах, торгово-развлекательных центрах, бизнес-центрах, административных и офисных зданиях.

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