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Московский метрополитен опроверг введение зональных тарифов

Общество

Поэтапное внедрение системы оплаты проезда в метро Москвы начнётся с 2020 года

Москва, 5 февраля 2019, 13:33 — REGNUM  Метро Москвы не планирует вводить зональные тарифы на проезд, сообщили 5 февраля на странице в Twitter «Московское метро».

«В Московском метро не планируется вводить зональные тарифы на проезд. Метрополитен по поручению Департамента транспорта создает единую билетную систему для всего общественного транспорта Москвы», — говорится в сообщении.

На странице пояснили, что поскольку в наземном транспорте и электричках есть зональные тарифы, «новая единая система оплаты проезда предусматривает технические возможности записи и считывания зональных билетов».

Ранее в СМИ появилась информация о создании новой билетной системы для столичной подземки, в которой предусмотрена оплата по зонам.

Поэтапное внедрение системы оплаты проезда в метро Москвы начнётся с 2020 года. Напомним, примерно в эти сроки планируется запуск Московских центральных диаметров (МЦД) — пригородных электричек, интегрированных с метро.

Читайте ранее в этом сюжете: Московское метро перейдёт на оплату по зонам

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Строительство метрополитена
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