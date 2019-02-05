Московский метрополитен опроверг введение зональных тарифов

Москва, , 13:33 — REGNUM Метро Москвы не планирует вводить зональные тарифы на проезд, сообщили 5 февраля на странице в Twitter «Московское метро».

«В Московском метро не планируется вводить зональные тарифы на проезд. Метрополитен по поручению Департамента транспорта создает единую билетную систему для всего общественного транспорта Москвы», — говорится в сообщении.

На странице пояснили, что поскольку в наземном транспорте и электричках есть зональные тарифы, «новая единая система оплаты проезда предусматривает технические возможности записи и считывания зональных билетов».

Ранее в СМИ появилась информация о создании новой билетной системы для столичной подземки, в которой предусмотрена оплата по зонам.

Поэтапное внедрение системы оплаты проезда в метро Москвы начнётся с 2020 года. Напомним, примерно в эти сроки планируется запуск Московских центральных диаметров (МЦД) — пригородных электричек, интегрированных с метро.

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