Песков назвал недопустимым решение Киева по наблюдателям из РФ

Москва, , 14:59 — REGNUM Меры по недопуску российских наблюдателей на выборы-2019 президента Украины являются «недопустимыми». Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов.

По его словам, со стороны ОБСЕ уже было выражено весьма негативное отношение к этой ситуации.

«Мы (власти России) также считаем недопустимым введение каких-либо ограничений на работу наблюдателей», — заявил представитель Кремля.

Песков добавил, что политика официального Киева понижает легитимность голосования, однако это не означает того, что Россия может не признать результаты выборов.

Как сообщало ИА REGNUM, законопроект «О внесении изменений в некоторые законы Украины по наблюдению за избирательным процессом», который запрещает присутствие наблюдателей от РФ на украинских выборах, одобрил парламент Украины 7 февраля 2019 г.

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